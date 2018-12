Folytatódik a Kulisszák

Két évaddal ezelőtt kuriózum volt, hogy a szintén Keszég László rendezte Nyolc nő című komédiában nagy számban szerepeltek együtt a társulat színésznői, egy olyan színdarabban, amelyben a család nő tagjai közötti feszültségek domináltak. Most a sokszereplős Augusztus Oklahomában című fekete komédiában újra egy család van a középpontban, és a nők álláspontjából tudunk azonosulni általános érvényű problémákkal.

Nem csak a párhuzamok szolgáltatnak alapot a Kulisszák harmadik találkozásához, hanem az is, hogy a Tracy Letts-darabban a társulat mindhárom új tagja – Hajdu Imelda, Tolnai Hella és Wessely Zsófia – is szerepel, s a beszélgetés az ő bemutatkozásukra is lehetőséget ad. Ráckevei Anna kötetlen társalgásra invitálja kolléganőit, érintve személyes kérdéseket is: milyen szépségei és árnyoldalai vannak a kőszínházi létformának egy színésznő életében? Hogyan érvényesülhet ma egy pályája elején lévő színésznő? Miként működnek együtt nők egy hangsúlyozottan a női nézőpont felől közelítő darabban a próbafolyamat és az előadások során?

A beszélgetésen a részvétel ingyenes. A Kulisszák harmadik találkozása december 20-án, csütörtökön 18 órától lesz a Horváth Árpád Stúdiószínházban – tájékoztatott a Csokonai Színház sajtóreferense.

Az Augusztus Oklahomában című előadást legközelebb január 4-én és 5-én láthatja a közönség.

