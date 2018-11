Folytatják a fazekashagyományt

A Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány 19. éves fennállása alkalmából nyílt meg Fazekas Lajos (1918-1998) fazekas, a Népművészet Mesterének emlékkiállítása a helyi művelődési központban november 10-én.

Megforgatták a korongot

A Holtunkig tanulunk, és fiaink folytatják című tárlaton dr. Takácsné Baranyai Etelka kuratóriumi elnök külön köszöntötte Béres Zsuzsát és családját. Dr. Béres András etnográfus 1965-ben írt kötetet a nádudvari fekete kerámiáról és a Fazekas családról, melyet a család tagjai és a leendő fazekasok azóta is ritka nagy becsben tartanak. A Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának vezetője, dr. Torda Márta is megtisztelte jelenlétével a kiállítást. Báder Miklósné, a család jó ismerőjeként az életrajzi adatok és a mesterre oly jellemző edények ismertetése mellett személyes kötődéseiről is szólt.

Fotó: Magánarchívum

Erre az alkalomra készítette Kő Pál Kossuth-díjas szobrász, a Nemzet Művésze terrakotta portréját id. Fazekas Lajosról; egyben mesélt az alkotás folyamatáról. Megható pillanatként a család tagjai és az ország több tájegységéről megjelent fazekasok forgatták meg az ősi korongot, jelképezve, hogy a Fazekas család és a magyar népi fazekasság alkotókedve ne szakadjon meg, folytassák a mesterséget a fiatalok.

Az alapítványi beszámoló után Beke Imre polgármester a Fazekas családot köszöntve, szívélyesen ajánlotta a nagyszámú publikum figyelmébe a településről nemrégiben készült filmet. Unikumként, a közönséget is meglepve játszottak be egy régi rádió felvétel, amelyen id. Fazekas Lajos mesélt mesterségéről, arról, mily öröm számára, hogy gyermekei is az évszázados családi hagyományt folytatják. Az est a Kökörcsin népzenei együttes és a Komádi Színjátszó Kompánia műsorával zárult – tájékoztatta a Naplót Fazekasné dr. Sutus Lenke.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA