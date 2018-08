Följebb lépnének az előttünk álló szezonban

A több hétig elhúzódó nyári pihenő után hétfőn elkezdte felkészülését a következő szezonra az elmúlt évben újoncként szerepelt DEAC NB I/A csoportos kosárlabdacsapata. Az első labdás gyakorlást megelőzően beszélgettünk a hónap vége óta immáron FIBA-diplomával is rendelkező vezetőedzővel, Berényi Sándorral.

A szakembert először a keretben bekövetkezett változásokról kérdeztük.

– Ezúttal több légióssal vágunk neki az idénynek, de a magyar játékosmagban is történt változás, vagyis a gárda fele nagyjából kicserélődött. Szerettünk volna most erősebb keretet kialakítani, igaz, egy kosárlabdázó még hiányzik. A célunk az, hogy a középházra és a rájátszásra esélyes DEAC-ot építsünk.

Az előző szezonban megtapasztaltuk, hogy az A és a B csoport között mekkora a differencia sebességben, kilóban és centiméterben, azaz minden téren más kávéház.”

Berényi Sándor | Fotó: Derencsényi István

– Meg kellett szoknunk a közeget, hatalmas tapasztalatot szereztünk, és a jó kezdés után bekövetkezett hullámvölgyet követően, egy szép befejezéssel sikerült bennmaradnunk. Remélem, ezúttal nem lesz túl sok botladozás részünkről! – mondta Berényi, aki elárulta azt is, jelenleg nincs olyan csapat a magyar első osztályban, ahol minimum négy külföldi ne szerepelne. – A legutóbbi szezonban mi voltunk az egyetlen olyan klub, amely három légióssal vágott neki a bajnokságnak, de bebizonyosodott, hogy hosszú a sorozat, és szükség van elegendő játékosra. Sajnos sérülések is történtek, de ettől függetlenül is az a bevett szokás, hogy négy-öt idegenlégióssal rendelkeznek az együttesek. A következő pontvadászatban szeretnénk nagyobb rotációval játszani, mint tavaly, és agresszívabb, intenzívebb stílus próbálunk kialakítani. Úgy vélem, ehhez megfelelő embereket sikerült igazolnunk, tehát ebből a szempontból bizakodó vagyok – fogalmazott, majd rátért az előttünk álló másfél hónap munkájára.

Fotó: Derencsényi István

– Az első héten légiósok nélkül készülünk, és sok fiatal akadémista is lehetőséget kap, hogy a csapattal készüljön. A hét végére megérkeznek a külföldiek is, remélhetőleg a jövő hét elején már teljes kerettel tudunk dolgozni. Onnan kezdődik majd a tulajdonképpeni taktikai felkészítés, ez egy hathetes időszakot jelent, melyet három kéthetes ciklusra bontottunk. A kollégákkal kidolgoztuk a programot, hét-nyolc edzőmeccset vívunk majd, de nyilván a tréningeké lesz a főszerep.

