Fóliáznak, hegesztenek, vákuumoznak és befőznek

A kerti zöldségfélék szezonjával elindult a „nagyüzem” a nyírségi település önkormányzata által működtetett savanyító üzemben is. Az ott dolgozó asszonyok már glédába állították a hordókat, melyek az előkészített alaplével várják az uborka dömpingjét. Elkészült az első főzet a málnadzsemből is, de a munka dandárja még ezután következik. Idén várhatóan nagy könnyebbséget jelentenek majd azok az eszközök, melyeket nemrégiben kapott az üzem. A gáztűzhely a befőzésben segít, a nagyméretű digitális mázsával a feldolgozott mennyiséget lehet pontosabban nyomon követni. A fóliahegesztőnek, a vákuumcsomagolónak, valamint a speciális tasakoknak köszönhetően tovább friss maradhat a zöldség, helytakarékosabb a tárolás és a piacra szállítás is sokkal könnyebbnek ígérkezik.

– Kedves Zilahi Enikő –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA