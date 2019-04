Főleg a leveleit, hagymáit gyűjtik a medvehagymának

Javában tart a medvehagyma szezonja, s bár országszerte leginkább a Dunántúl üde gyertyános-tölgyeseiben vagy bükkelegyes erdőiben találkozhatunk vele, Hajdú-Bihar tölgyeseiben is megjelenhet.

– A közhiedelemmel ellentétben a medvehagyma és a gyöngyvirág még a virágzás előtti állapotban is könnyen elkülöníthető. Elég csupán kicsit megdörzsölnünk és megszagolnunk gyűjtéskor a leveleket, és a medvehagyma máris felismerhető jellegzetes fokhagymaillatáról. A bizonytalanok ellenőrizhetik, hogy a talajban valóban megvannak-e a fehér buroklevelű hagymák, mivel a gyöngyvirág vaskos, vízszintesen futó gyöktörzzsel rendelkezik. Virágzó és terméses állapotban a fajok elkülönítése még könnyebb.

A gyöngyvirág jellegzetes, harang alakú, fehér virágai mézillatúak, oldalra hajlók, ellentétben a medvehagyma enyhén hagymaillatú csúcsálló virágzatával. A gyöngyvirág termése pedig feltűnő, élénkpiros bogyótermés – mondta el a Napló érdeklődésére dr. Kovács Szilvia, a Debreceni Egyetem MÉK Mezőgazdasági Növénytani Növényélettani és Biotechnológiai Tanszékének adjunktusa.

– A medvehagyma, népies nevén sajamás, vadfokhagyma vagy sási hagyma a hagymafélék családjába tartozó évelő, egyszikű növény. Április–májusban tömegesen nyílik. Egy tőnek több apró, fehér buroklevelű hagymája van, melyek szorosan helyezkednek el egymás mellett. A növény rendszerint két hosszú nyelű, fényes zöld, tőálló levelet fejleszt. Virágai aprók, fehérek, csillag alakúak, laza ernyőszerű virágzatban állnak. Toktermései számos apró magot tartalmaznak. A magok 2-3 évig nyugalomban vannak, s viszonylag nehezen csíráznak – fejtette ki az adjunktus.

Gyógynövényként is ismert

Megtudtuk, a növény minden része fogyasztható, de főleg a leveleket és hagymákat gyűjtik és használják fel. A természetes állományokban tavasszal a virágzás elején sarlóval vagy kézzel gyűjtik a föld feletti leveles hajtást. Frissen felaprítva levesek, saláták, péksütemények kiváló fűszernövénye. Idénynövényként a piacokon csokorba kötve is megvásárolhatjuk.

A medvehagyma régóta ismert gyógynövény is. A föld feletti virágzó hajtás (herba) tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. Forrázata a népi gyógyászat szerint bélfertőtlenítő hatású, ezért főleg hasmenés ellen alkalmazták. Vesetisztító és általános immunerősítő hatása is ismert. Antibakteriális hatása a szájüreg és a garat gyulladásos betegségeinek kezelésére is szolgálhat, de magas vérnyomás és érelmeszesedés ellen is használják. Külsőleg krónikus bőrbetegségek és a pattanások kezelésében is alkalmazzák. Kimutatták koleszterol-bioszintézist csökkentő hatását is.

Napi két kilogrammot

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatásából megtudtuk, a medvehagyma nem védett növény, ezért csak a védett természeti területen történő gyűjtéséhez szükséges hatósági engedélyt beszerezni. A természetvédelmi oltalom alatt álló területekről az Agrárminisztérium által működtetett Természetvédelmi Információs Rendszerben lehet tájékozódni. A védett erdőterületekkel kapcsolatban a Nébih honlapján megtalálható, interaktív erdészeti térkép nyújt segítséget.

– A növény gyűjtése jogszabály alapján – például a gombához hasonlóan – erdei haszonvételnek minősül. Ez azt jelenti, hogy saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kilogramm mennyiségben gyűjthető azokban az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Az ennél nagyobb mennyiségben történő gyűjtése már kereskedelmi célúnak minősül.

Fontos tudni, hogy a kereskedelmi célú gyűjtéshez az erdőterület haszonvételi joggyakorlója előzetes, írásos hozzájárulása szükséges. Az erdőgazdálkodó személyével kapcsolatban az Országos Erdőállomány Adattár erdőgazdálkodói nyilvántartása nyújt segítséget, melyből az illetékes erdészeti hatóság kérelemre adatot szolgáltat – ismertették, hozzátéve: a kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymát minden más termékhez hasonlóan a szükséges jelöléssel kell ellátni, azaz a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot. Így a vásárlóknak amellett, hogy a vásárláskor azt a növényt érdemes megvásárolni, amely ép, egészséges, tiszta, minden látható idegen anyagtól, illetve kártevőktől mentes, ezt is minden esetben érdemes ellenőrizni.

A kormányhivatal a fogyasztók egészségének megóvása érdekében a zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatkörében a piacokon és élelmiszerüzletekben árusított medvehagyma származását és minőségét vizsgálja.

VK

A mérgező gyöngyvirág

Fontos tudni, hogy a gyöngy­virág is gyűjthető gyógynövény, melynek levelei, gyöktörzse, virágos hajtása és a virága is drog. Felhasználásával viszont vigyázni kell, mert erősen mérgező hatóanyagokat tartalmaz (konvallamarin, konvallarin, konvallatoxin), melyek a szív károsodását idézhetik elő. Nem megfelelő adagolása és felhasználása olyan jellegzetes tüneteket okoz, mint az általános gyöngeség, imbolygó járás, a pulzus lassulása (szélsőséges estben szívbénulás), aluszékonyság, gyomor- és bélgyulladás vagy erős hasmenés.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA