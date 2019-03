Földöntúli, bizarr, egyedi gasztroélmények: 14 különleges étterem a nagyvilágból

Budapest - Újabb két budapesti étterem, a Stand és Babel is bekerült a Michelin-csillagos magyar éttermek sorába. Megőrizte csillagát a Borkonyha, a Costes és a Costes Downtown, továbbra is két csillaggal büszkélkedhet az Onyx. A Michelin Kalauz Main Cities of Europe kiadványát szerdán ...

