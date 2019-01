Fókuszban a tehetségek és lesznek továbbképzések

Továbbra is kiemelt helyet foglal el a Debreceni és a Nyíradonyi Járás állami fenntartású köznevelési intézményeiben a minőségi oktatás megvalósulásához szükséges feltételek biztosítása – válaszolta kérdésünkre Pappné Gyulai Katalin. A Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját az intézménye ez évi terveiről kérdeztük.

– Továbbra is hangsúlyt helyezünk a korábbiaknak megfelelően a 100 százalékos szakos ellátottság biztosítására. Elindítjuk a természettudományos hat évfolyamos gimnáziumi képzést a Tóth Árpád Gimnáziumban, tovább kívánjuk működtetni a tanulók egyéni fejlesztését segítő, kritériumorientált mérés-értékelési rendszert. Kiterjesztjük a tehetségmérést a Nyíradonyi Járás általános iskoláira is. Mindent megteszünk azért, hogy a Tankerületi Tanács és a Tankerületi Tanács Antiszegregációs Munkacsoportja hatékonyan működjön. Idén is az a célunk, hogy a nyári napközis és bentlakásos táborokra – az eredményes 2018-as évhez hasonlóan – az elnyert támogatási összegből (224,8 millió forint) minél több tanuló szabadidőtöltését tudjuk hasznossá és élménydússá tenni. A pedagógusok továbbképzésének a támogatása is a terveink között szerepel.

Az infrastrukturális beruházások közül a Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és a Vámospércsi Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztését emelnénk ki, amelyek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, 1 447 millió forintnyi támogatási összegből valósulnak meg.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA