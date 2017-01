Fókuszban a reggelizés

Egészséges reggeli válhat például a zabból is, ha azt zabkása formájában fogyasztod el. De miért is olyannyira egészséges a zabkása? Miért javasolt minden reggel ezt reggelizni? A zabkása elsősorban a finom ízéről és fűszeres jellegéről ismeretes. Ízesítheted például fahéjjal, vagy egyszerűen kakaóval, netán gyümölccsel, de fogyaszthatod önmagában is, hiszen mindenféle fűszerezés, dúsítás nélkül is roppant ízletes fogásnak számít.

Mindenki szereti

Nemcsak a felnőttek fogyasztják szívesen a zabkását, hanem a gyermekek is, hiszen az állaga olyannyira kellemes és könnyen ehető, hogy a legkisebbek is előszeretettel fogyasztják a zabkását reggelire. A zab egy nagyon egészséges ételféleség, ezért kifejezetten ajánlott azt valamilyen formában belecsempészni a gyermekek étrendjébe is. A zab bővelkedik B1-vitaminban, B5-vitaminban, B6-vitaminban, továbbá remek forrása az E-vitaminnak és a vasnak is. Mindemellett tartalmaz még kalciumot, foszfort és rostokat is. A rostok nagyban hozzájárulnak az egészséges emésztéshez, valamint kiválóan el is telítenek, így a fogyókúrában is jó szolgálatot tehet egy-egy adag zabkása. A zab száműzi a székrekedést, csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintre is áldásos hatást képes gyakorolni.

Nem gond összeütni

A zab, illetve a zabkása egészségre gyakorolt jótékony hatását már a népgyógyászat is felismerte, ezért egykoron bevált szokás volt lefekvés előtt elfogyasztani egy-egy adag zabkását. A zab ugyanis remekül megnyugtatja az idegeket, így az elalvást is nagyban elősegíti. Vannak, akik azért nem fogyasztanak rendszeresen zabkását, mert úgy vélik, túl nagy gond reggelente összeütni a tartalmas és tápláló fogást. Ez azonban nem így van, hiszen a zabkása elkészítése roppant egyszerű feladat még a kezdő szakácsok számára is – olvasható a fittsport.com-on.

Könnyen és gyorsan

Gondoltad volna, hogy a zabkását akár 5-10 perc alatt össze is lehet ütni? Nincs más dolgod, mint hogy feltegyél körülbelül 3 deciliter tejet melegedni, majd a tejbe bele kell raknod megközelítőleg 5 dekagramm zabpelyhet. Ezután, már csak annyi a teendőd, hogy kevergeted az egyveleget egészen addig, amíg a zabkása be nem sűrűsödik.

Az ízesítéshez használhatsz mézet, vaníliát, fahéjat, vagy akár friss gyümölcsöket és natúr joghurtot is adhatsz az ízletes reggelidhez.

