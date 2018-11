Fokozatosan térjünk vissza a munkába!

A szülést követő időszak után nem könnyű visszatérni a munka világába: a babával szoros együttlétben töltött hónapok után új időrendhez, más típusú elvárásokhoz kell igazodnunk, miközben az otthoni feladatokat sem ússzuk meg. A Perfekt szakértője szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki időben felkészül, zökkenőmentesebbé teheti a munkába állást.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülést követő otthon töltött időszak jelentősen átalakítja nemcsak a napi ritmusunkat, hanem a figyelmünket, külvilághoz való viszonyunkat is. Természetes, hogy ilyenkor inkább befelé, magunkra és a gyermekünkre koncentrálunk. A munka világába történő visszatéréshez azonban ismét nyitnunk kell a világra, a babás témák mellett egyre fogékonyabbá kell válnunk más területek iránt is. Ez nem egyszerű feladat, hiszen az otthoni teendők nem fogynak, ráadásul lelkiismeret-furdalásunk is lehet egy hosszú, szorosabb kapcsolatot követően, hogy „elhagyjuk” a kisgyermekünket. Tóth Réka, a Perfekt szakértője az alábbiakban néhány tippel segít abban, hogy miként könnyíthetjük meg ezt az időszakot, hogyan készüljünk visszatérni a munkába.

Térjünk vissza fokozatosan!

Fontos, hogy időben elkezdjünk felkészülni a visszatérésre, hiszen így fokozatosan kerülhetünk egyre közelebb a munkánkhoz. Illesszünk be a gyerkőccel töltött napokba olyan időszakokat, amikor szakmai kérdésekkel is foglalkozunk – kezdetben ez lehet egy-két érdekes hír, cikk is, vagy beszélgetés kollégákkal aktuális kérdésekről. Kezdjük el időben megszervezni a gyerekfelügyeletet is, legyen szó bölcsiről, oviról vagy egyéb megoldásokról. Ha tehetjük, elsőként vállaljunk kisebb, otthon végzendő feladatokat, vagy részmunkaidőben menjünk vissza. Így kevésbé lesz „sokkszerű” az elválás, és délután sem az órát figyeljük majd a gyermekünkre gondolva, hanem a munkára tudunk koncentrálni.

Tapasztalatot másoktól

Csatlakozzunk dolgozó szülők közösségeihez, akár online vagy offline csoportjához. Sokféle egyéni probléma és megoldás létezik a visszatérésre, biztosak lehetünk benne, hogy a kérdéseinkre is gyorsan érkezik majd válasz, és mások történeteiből is sokat tanulhatunk. Használjuk ki hasznosan az időt egy délutáni alvás vagy a bölcsődei, óvodai beszoktatás idején, amikor gyermekünk az intézményben van!

A visszatérés lehetőség

Érdemes feltérképezni az aktuális munkaerőpiaci trendeket, akár szakmánkon belül, akár azon kívül is, ha pályamódosításban, váltásban gondolkodunk. Fontos, hogy olyan képzési formát és intézményt válasszunk, ahol igényeinknek megfelelően rugalmasan, akár távoktatásos formában is tanulhatunk. A felnőttképzési intézmények gyakran kínálnak kedvezményes tanulási lehetőséget a munkába visszatérni készülő kismamák számára. A szakértő szerint az oktatásba fektetett pénzünk és energiánk a megszerzett tudásnak köszönhetően anyagilag és a karriercéljaink szempontjából is többszörösen megtérülhet. Ha belevágunk egy ilyen képzésbe, akkor olyan új perspektívák nyílhatnak meg előttünk, amelyek segítenek visszaszerezni vagy növelni a motivációnkat abban, hogy elérjük kitűzött céljainkat.

Egyéni prioritás szerint

A Profession.hu szakértője szerint a nők átlagosan három-négy évet töltenek otthon a gyermekük születése után. „Egyéni habitus függvénye, kinek mennyi időre van szüksége, van, aki rövidebb szünetet igényel, mások többet. Mivel a szülés jellemzően 30-40 éves korra tolódott, már nyolc-tíz, vagy akár ennél is több év szakmai tapasztalattal rendelkeznek a nők, mielőtt gyermeket vállalnak, ezért nem kell attól tartaniuk, hogy szakmai szempontból bármiről is lemaradnának. Két év távollét néhány hét alatt biztosan pótolható, de még négy év kihagyás is abszolút behozható néhány hónap alatt. Ennél hosszabb idő már több kihívást jelenthet, mivel ezalatt jelentősebb változások történhetnek egy-egy szakterületen, és a napi munkaritmusából való teljes kiesés is okozhat nehézségeket, azonban megfelelő hozzáállással és elköteleződéssel ezek az akadályok is leküzdhetőek” – fogalmazott Patai Krisztina karrier-coach.

Hozzátette: hazánkban az anyák aktív munkaerő-piaci jelenlétét a részmunkaidős állások csekély száma nehezíti. „Fontos a részmunkaidős állások számának növelése, és az ezekhez kapcsolódó juttatások versenyképessé tétele is. De emellett több bölcsődére, óvodára is szükség lenne, a probléma megoldása tehát összetett, de nem lehetetlen, hiszen az egyértelmű, hogy a kismamák részéről erős a szándék a visszatérésre, vagyis a legfontosabb faktor adott.”

