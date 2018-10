Fogyóban voltak a fények Debrecen egyik utcájában

Fogyatkozni kezdtek a fények az utóbbi hetekben esténként Debrecen egyik legnagyobb és legforgalmasabb terén, a Segner téren, illetve a Nyugati utcán. A magyar természettudósról, matematikusról, orvosról, fizikusról, egyetemi tanárról elnevezett „kiszélesedés” benzinkút felőli részén két nagy lámpa nem világított, míg a Nyugati utca az autómosónál található szakaszán, egymás mellett már három kandeláber nem bocsájtott ki fotonokat. Egyre nagyobb homály borult a környékre.

Nagyrészt már jók

Miután szerdán jeleztük a problémát az E.On-nak, a lámpák többségét gyorsan megjavították. Varga Ivett, a cég szóvivője kérdésünkre azt közölte, hogy egy fázis hiányában nem volt áramellátás, ezért olvadóbiztosítékot kellett cserélni. Két lámpatest azonban továbbra sem világít, melyek hibáit nem az E.On hivatott javítani. Erről ők tájékoztatták azt a céget, amelyet a város bízott meg az ilyen munkák elvégzésével.

Ellenőrizni is fogják

Az E.On szóvivője hozzátette, a biztonság kedvéért újra ellenőrizni fogják ezt a szakaszt, mert az olvadó biztosíték meghibásodása több műszaki ok miatt is történhet, többek között kezdődő kábelhiba is okozhat ilyet. Amennyiben ismét probléma mutatkozna, kábelmérő autóval fognak mérést végezni a földkábel ellenőrzésére.

OCs

