Fogyasztóvédők keresik a tavalyi év legnagyobb átveréseit

Akciójukkal, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy egy átlagember elszenvedett konfliktusainak több mint fele anyagi természetű, valamilyen termékek vásárlásához, vagy szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik. Legyen szó cipőcseréről, használtautó vásárlásról, közüzemi szolgáltatásokról, internetes vásárlásokról, ezek mind számos konfliktushelyzetet hordoznak magukban. Elég egy apróbetűs lábjegyzet figyelmen kívül hagyása, és kész a baj. Aztán jöhet az egymásnak feszülés, általában indulatoktól túlfűtve ráöntjük a problémánkat a hozzánk legközelebb álló eladóra vagy ügyfélszolgálatos kollégára. De biztosan ez a leghatékonyabb módja a fogyasztói vitás esetek kezelésének?

Írják meg fogyasztói tapasztalataikat (info@fogyasztovedok.hu), hogy mások is tanulhassanak belőle. Megéri a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodától tanácsot kérni, ugyanis gyors, pontos, ügyfélbarát módon adnak díjmentesen fogyasztóvédelmi tanácsot. Aki kéri, annak panaszlevél megfogalmazásában is segítenek a szakemberek, telefonos problémakezeléshez visszahívást is lehet tőlük kérni (+36 52 87 65 65).

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Kérdéseivel forduljon a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársaihoz, akik díjmentesen segítenek személyesen, telefonon vagy online a fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémák kezelésében:

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13. II. em., 203. (a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében) E-mail: debrecen@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu, Tel: +36 52 500 731

Ügyfélfogadási idő: H, Sz: 12:30 – 16:30, K, Cs, P: 9:00 – 13:00. www.fogyasztovedok.hu

