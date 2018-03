“Fogunk még hallani Daniról”

Megkezdődött szerdán a Debreceni Sportuszodában a 120. Magyar Úszó Országos Bajnokság. Már délelőtt gyülekeztek, sőt úsztak nagy nevek, ha úgy tetszik sztárok. Többek között Cseh László, Verrasztó Evelyn, Joó Sára, de természetesen a feltörekvő nemzedék is képviselteti magát a megmérettetésen, Milák Kristóf, Biczó Bence, Senánszky Petra, és még sokan mások. Izgalmas számok mind a női, mind a férfi mezőnyben lesznek, ahogy azt megszokhattuk az elmúlt évben is. A férfi hát-, valamint a pillangó döntők mindenképp nagy csatát ígérnek.

A jó úszás biztató jel lehet

Elég gyakran már az első napon azt lehetett látni, hogy örömittasan a magasba csapnak a versenyzők egy-egy jó időeredmény után. A nevezésekből kiderült, hogy egyre többen és többen indulnak el az országos bajnokságon, vagyis a legtöbb úszó kiemelt fontossággal gondol erre a versenyre.

– Mindig nagyon kiemelt helyet foglal el az országos bajnokság a naptáramban. Szeretnék jól úszni, és jó érzésekkel távozni a verseny végeztével Debrecenből. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy csodákat azért ne várjunk, de szeretném, ha biztató jelek mutatkoznának ebben a négy napban – beszélt elvárásairól Cseh László.

A rendezés jogát hatodik alkalommal kapta meg a cívisváros. Most ráadásul egymás után kétszer is, hiszen a tavalyi évben is a hajdú-bihari megyeszékhelyen zajlott a verseny.

– Jó érzésekkel jöttem vissza Debrecenbe, tavaly is egy jó versenyt láthatott itt a szép számú közönség, és az idén is biztos vagyok benne, hogy lesznek nagy eredmények, kiváló döntők. – fejtette ki véleményét az idei verseny kapcsán a világ- és európa-bajnok úszó.

Gyurta már új vizeken

Egy nagy hiányzó mindenképpen van: Gyurta Dániel. Kedden jelentette be ugyanis Gyurta, hogy visszavonul. – Dani elért mindent, amit el lehetett, ilyenkor azért már nyilván kicsit másabb az ember hozzáállása, bár ezt neki kell tudnia. Abban viszont száz százalékig biztos vagyok, hogy fogunk még róla hallani, nem fog eltűnni teljesen az úszás világából – beszélt mosolyogva úszótársáról Cseh László.

Az ob-n egészen szombatig tartanak a küzdelmek, a délelőtti előfutamok minden nap ingyenesen látogathatók, az esti döntőkre pedig a Debreceni Sportuszodában kaphatók a jegyek.

