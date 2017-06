Fogorvoshoz fordult panaszával, végül el kellett távolítani a szemét

Ceri Jones csomót érzett a szájpadlásán, a furcsa tünet és az ebből fakadó fejfájás miatt fogorvoshoz fordult. Azt gondolta, tályog okozhatja a panaszt, de végül kiderült, hogy a ráknak egy igen ritka fajtájával áll szemben. A daganat sajnos továbbterjedt a fél arcára, és megtámadta az egyik szemét is. A Wales-i hölgy végül 36 órát töltött a műtőasztalon, ahol eltávolították a bal szemét, illetve az arcában található rákos szöveteket, majd a bal felső állkapcsát és arccsontját titaniummal pótolták. A bal oldali fogait is elveszítette a procedúra során, az arcizmokat a jobb combjából ültették be.

Az operáció után speciális sugárkezelést kap, amely remélhetőleg elpusztítja a rákos sejtek azon maradványait, amelyek a sebészeti beavatkozás után hátramaradtak.

Még csak nem is hallottam ilyenről soha, hogy őszinte legyek sokkos állapotban voltam.”

Amikor először megvizsgálták, a röngten alapján nem találtak nála semmilyen elváltozást, ezért továbbküldték biopsziára, ekkor derült fény a betegségre.

A műtét alatt komplikációk léptek fel, Ceri agyából ugyanis váladék kezdett szivárogni, ezért meg kellett szúrni a gerincét. Az orvosoknak egy időre lélegeztető gépre kellett kapcsolniuk, de végül szerencsésen megúszta.

