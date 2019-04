Focizzon a gyerek? Netán karatézzon?

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola immár 7. alkalommal rendezi meg a „Veled kerek a világ!” elnevezésű sport- és családi napot az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum területén.

Az április 27-én, szombaton 9 és 13 óra között tartandó esemény kapcsán tartottak sajtótájékoztatót kedden délután az Oláh Gábor utcán. Kiderült, a 2013-ban útjára indult rendezvény életében most először sportszergyűjtésre is sor kerül. A felajánlásokat a Debreceni Karitatív Testület juttatja majd el a hátrányos helyzetű debreceni családok gyermekei részére.

Dr. Széles Diána alpolgármester, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke elmondta, ez a rendezvény minden kisgyermekes szülő álma. – Gyakorló anyukaként tudom, milyen, mikor a gyermekünk kis túlzással kéthetente más sportágat szeretne kipróbálni. Éppen azért olyan sikeres ez az alkalom, mert sok mindenbe belekóstolhatnak a kicsik, a szülők pedig szakedzőktől kérhetnek tanácsot. A városnak is fontos ez a rendezvény, hiszen remek lehetőség arra is, hogy együtt legyenek a családok – fogalmazott Széles Diána.

Nem könnyű

Kiss Ábel Lukács, a Debreceni Karitatív Testület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy sikerű akcióik köre immár újabb kezdeményezéssel bővül. – Szoktunk gyűjteni egyebek mellett tanszereket, vagy épp élelmiszert is, nagy öröm számunkra, hogy most a sportfelszerelések is bekerülnek a körbe. Sok olyan gyermek van, aki bár nagyon tehetséges, mégsem jut hozzá például egy megfelelő labdához, cipőhöz, ezen szeretnénk most változtatni – ecsetelte a vezető.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, tavaly közel 3500 gyermek vett részt a sportnapon, és bíznak benne, ez a szám idén csak nőni fog. – Azon munkálkodunk, hogy már fiatalkorban elültessük a rendszeres testmozgás gondolatát a fejekben. Nem könnyű megtalálni a gyerekekhez illő sportágat, ez a rendezvény ebben segít, illetve a edzői gárdánk is rendelkezésre áll majd. Sőt, antropometriai mérésekre is lehetőség lesz. Ezek által előre meghatározható a várható testmagasság, a testalkat, a testtömeg, de ami fontos, teljes képet kaphatunk a sportágválasztásnál, vagy akár egy sportágon belül az adott posztok kiválasztására – foglalta szavakba gondolatait az igazgató, majd hozzátette, ez a rendezvény a Sportcentrum számára is fontos toborzási lehetőség.

A sajtótájékoztató végén a megjelent vezetők el is kezdték a gyűjtést, egy ládába, amely szombaton is ki lesz helyezve, labdákat és egyéb sportszereket helyeztek el.

HBN

