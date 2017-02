Fő az egészség!

A hosszú levélből többek között még megtudhattam azt is, melyik táplálék-kiegészítő kizárólagos forgalmazója ez a csapat, és mindegy, hogy az ország mely részén lakunk, ők minden nagyvárosba elmennek, hogy kivizsgáljanak mindenkit. Mint írták: „Ön is sok ezer kilométert utazik évente”. Hát én ugyan nem… Na, szóval a 19 pontban felsorolt vizsgálatok között aztán mindenféle szerepel, a vérvételtől kezdve az urológiai felmérésen át a fül-orr-gégészetig, sőt, ha túl vagyunk az utóbbin, akkor kávét, szendvicset és üdítőitalt is kaphatunk. Feltételezem, hogy mindez bele van kalkulálva a kivizsgálással egybekötött klub tagság árába, mely magánszemélyeknél csak 99 ezer forint. Végül figyelmeztetnek, gondoljam végig, hány ismerősömet temettem el (hát én mondjuk konkrétan egyet sem) az elmúlt években, aki makkegészségesnek hitte magát! A legaranyosabb pedig a záró mondat: „Vigyázat! A szűrővizsgálatból sokan üzletet csináltak!” No, ez tényleg csúnya dolog… Ezek után teljesen elbizonytalanodtam. Én ugyanis eddig azt csináltam, hogy ha valami gyanúsat jelzett a szervezetem, elmentem az igen lelkiismeretes háziorvosunkhoz. Ő megvizsgált, majd felírta a megfelelő gyógyszert, vagy tovább küldött az illetékes szakrendelésre. Ott ugyancsak megvizsgáltak, felállították a diagnózist, és megkezdték a gyógykezelést. Évente egyszer pedig – bármilyen gyanús jel észlelése nélkül is – önként elmegyek, kérek egy labor beutalót a háziorvostól, s az eredményből nagyjából azért csak megállapítható, van-e gond valahol, vagy nincs. Mindezek a vizsgálatok ingyenesek. Vajon ha 99 ezer forintot fizetnék egy komplex szűrővizsgálatért, másfajta diagnózist kapnék?

– Kenyeres Ilona –

