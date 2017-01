FM: a friss tej, a tojás és a baromfihús után újabb élelmiszerek áfája is csökkenhet

Nagy István – az egyik fővárosi Príma üzletben – elmondta: a folyamat tavaly kezdődött a sertés tőkehús áfájának csökkentésével 27-ről 5 százalékra, az idén pedig tovább folytatódott a friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának 5 százalékra mérséklésével. (A baromfihús és a tojás 27-ről, a friss tej áfája pedig 18 százalékról csökkent 5 százalékra.)

A kormánynak az az érdeke, hogy az élelmiszeráfa-csökkenés, illetve az annak köszönhető alacsonyabb árak hosszú távon fennmaradjanak, ezért a mérséklés hatását a tárca ellenőrzi – húzta alá.

Hozzátette: a minisztérium álságosnak tartja azoknak a baloldali pártoknak a véleményét, amelyek igyekeznek megkérdőjelezni az áfacsökkentés kedvező hatását, és próbálják azt eljelentékteleníteni, mondván, hosszú távon nem lehet fenntartani.

Az államtitkár megköszönte a kereskedőknek azt, hogy szándékuk szerint az áfa-csökkentés hatását egy az egyben érezni fogják a vásárlók. Emlékeztetett: a tavalyi áfa-csökkentés hatásával a termelők, a kereskedők és a vásárlók is elégedettek voltak. A sertéságazat éppen válságban volt, amikor az áfa-csökkenés bekövetkezett, aminek hatására emelkedett a sertés tőkehús fogyasztása. Emelkedtek a felvásárlási árak, stabilizálódott a sertéstenyésztők helyzete.

Nagy István reményét fejezte ki: a mostani áfa-csökkentés hatása hasonló lesz a baromfi és a tejágazatban is.

Utalt arra, hogy az FM-ben gondolkodnak azon, hogy milyen további áfa-csökkentési javaslatokat tegyenek a kormány asztalára. Az MTI kérdésére az államtitkár közölte: az áfa-mérséklés a jövőben érintheti például a halat, a zöldséget és a gyümölcsöt, vagy a kenyeret is. Közölte még: a mostani áfa-csökkentés mintegy 25-30 ezer forintos éves megtakarítást hoz átlagosan a magyar családoknak.

Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója szerint a baromfiágazat számára az áfa-csökkentés miatt az idei év sokkal jobban kezdődik, mint a tavalyi. A mostani lépés ugyanis korrigálta azt a versenyelőnyt, ami tavaly bekövetkezett a sertés tőkehús javára.

Mélykúti Tibor, a Tej Szakmaköz Szervezet és Terméktanács elnöke hangsúlyozta: a szakmaközi szervezet korábbi javaslata a fogyasztói tejek – a friss, az ESL és az UHT – áfa-csökkentésére vonatkozott, amiből most a friss tej áfája mérséklődött.

A magyar fogyasztók évente mintegy 150-160 liter tejnek megfelelő tejterméket fogyasztanak átlagosan. Az elfogyasztott tej mennyiségének ugyanakkor csak mintegy 20 százaléka a friss tej, a fennmaradó 80 pedig az ESL és az UHT kategóriába tartozik. Ezért lenne fontos ezek áfa-csökkentése is, az idén vagy jövőre. Emellett a terméktanács szorgalmazza még a túró és tejföl áfájának a csökkentését is, mivel ezeket gyakorlatilag kizárólag magyar alapanyagból állítják elő.

Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta: a CBA- és a Príma-üzlethálózat a korábbiakhoz hasonlóan most is teljes mértékben továbbadja a vásárlóknak az áfa-csökkentésből származó árkedvezményt. Ennek hatására január 1-től csökkentek az üzletlánchoz tartozó boltokban a friss tej, a tojás és a baromfihús árai. A baromfihús és a tojás ára átlagosan 17, a friss tejé pedig mintegy 10 százalékkal alacsonyabb lett. Az árcsökkenés várhatóan a forgalom emelkedésével jár majd, amint az a sertés tőkehússal is történt a múlt évben – közölte a kommunikációs igazgató.

– MTI –

