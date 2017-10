Floorball: esélyt sem hagyott ellenfelének a DEAC

Az első játékrészben már meg is szerezték az előnyt: Balogh Richárd kezdte a gólgyártást. Az első szünetig Okos Csanád duplájának köszönhetően már 3:0-t mutatott az eredményjelző. A második etapban indult be a debreceni gólhenger: nyolc torpedó lett elsüllyesztve a budapesti csapat kapujában. Leginkább Okos Csanád és Pál Lóránt volt elemében, de Végh Ádám és Dégi Gergely is hozzátett a debreceni gólszürethez, Dorogi Kristóf pedig büntetőt is hárított. Az utolsó 20 percben is a hazaiak domináltak, de a vendégek is két gólt szereztek. Így is 15 gólos sikert könyvelhettek el a DEAC floorballosai, akik nagyarányú győzelmüknek köszönhetően a tabella éléről várhatják a folytatást.

– DEAC –

A tények

Férfi OB II, 2. forduló

Debreceni EAC – Torpedo Justitia 17:2 (3:0, 8:0, 6:2)

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka (Agrár csarnok)

Vezette: Juhász Krisztián, Kovács Attila

DEAC pontszerzői: Okos Csanád (5+6), Pál Lóránt (5+1), Végh Ádám (3+1), Dégi Gergely (2+0), Salló Barna (1+1), Lánczi András (0+2), Balogh Richárd (1+0)

Lánczi András, a DEAC játékos-edzője: Örülök, hogy újra magabiztos sikert arattunk.Mindenki kivette a részét a mai sikerből is, ettől függetlenül Okos Csanád, Pál Lóránt, Salló Barna és Dorogi Kristóf teljesítménye mindenképpen megemlítendő! Tudjuk, hogy a folytatásban nehezebb mérkőzések várnak ránk, de bízok abban, hogy az edzésmunka és a mostani lendület továbbra is a mi javunkra dönti majd el a mérkőzéseket!

