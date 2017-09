Fizikai munka helyett börtön a Hajdúsámsonnál lekapcsolt orgazdának

B. Imrét másodfokon – a korábbi közérdekű munka helyett – egy év börtönbüntetésre ítélte a törvényszék, 3 év próbaidőre felfüggesztve. A Debreceni Törvényszék a bűncselekmény minősítésén is súlyosított és megállapította, hogy a vádlott üzletszerűen követte el a jövedéki orgazdaságot. A férfival szemben ugyanis az elsőfokú ítélet kihirdetése óta két ítélet is jogerőre emelkedett, mindkettőben jövedéki orgazdaság bűntette miatt marasztalta el a debreceni, illetve a nyíregyházi bíróság. Mindhárom bűncselekményt közel azonos időben követte el, így egyértelmű, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedett, amely megalapozza az üzletszerű elkövetést.

A bíróság másodfokon is elfogadott tényállása szerint a vádlott 2016. március 23-án reggel negyed hét körül a 471-es főúton Hajdúsámson irányából Debrecen felé közlekedett. A NAV járőrei éppen mozgó ellenőrzést tartottak, amikor megállították a B. Imre által vezetett gépkocsit. A pénzügyőrök az autó jobb első oldalkárpitja mögött elrejtve cigarettás dobozokat találtak, majd a gépjármű tételes átvizsgálásakor 1000 doboz adójegy nélküli cigaretta került elő. A csempészcigaretta értéke meghaladta az egymillió forintot. A NAV 2016 tavaszán a vádlottat 1.171.000 forint jövedéki bírság megfizetésére kötelezte. Az eljárás során B. Imre a dohánytermék eredetét, származását nem tudta bizonyítani, miként azt sem, hogy utána jövedéki adót fizetett volna. A törvény értelmében pedig, ha valaki kétes eredetű jövedéki terméket birtokol, már az is orgazdaságnak számít.

A Debreceni Járásbíróság B. Imrét – nem jogerősen – idén januárban mondta ki bűnösnek nagyobb értékre elkövetett jövedéki orgazdaság bűntettében és a vádlottat 312 óra közérdekű munkára ítélte. Az elsőfokú ítélet szerint abban az esetben változott volna szabadságvesztésre a büntetés, ha a vádlott önhibájából nem végzi el a kiszabott közérdekű munkát. A vádhatóság már első fokon is indítványozta, hogy a bíróság mondja ki az üzletszerű elkövetést. Bár a vádlottal szemben több ugyanilyen cselekmény miatt valóban már akkor is folyt büntetőeljárás, de még egyikben sem született jogerős ítélet, így ezt akkor nem állapíthatta meg a bíróság. A két jogerős ítélet birtokában azonban a Debreceni Törvényszék már felülbírálhatta a minősítést – ami súlyosabb büntetéssel jár együtt -, így szabott ki egy év – felfüggesztett – szabadságvesztést az orgazdára. Amennyiben a vádlott 3 éven belül újabb bűncselekményt követ el, ami miatt újra szabadságvesztésre ítélik, akkor börtönbe kell vonulnia és le kell töltenie a jogerős ítéletben most kiszabott büntetését is.

– Debreceni Törvényszék-

