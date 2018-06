Kecskeméten rendezte meg a Global Grappling a májusi fordulóját, ami a gyerekeknek Diákolimpia is volt egyben. A rangos rendezvényen az ország legjobb földharcosai vettek részt, köztük a debreceni Alpha Wrest Fight Team sportolói is. A cívisvárosi csapat egyetlen lány tagja, Gedeon Hanna ifjúsági 1 kategóriában diák­olimpiai bajnok lett.

– Hanna a versenyeken és az edzéseken is fiúkat meghazudtoló módon tud küzdeni, ezért nem volt kérdéses számomra, hogy megnyeri a bajnokságot. Náluk a földharc otthon is megy, hiszen a testvére, Vencel is „öreg motorosnak” számít a sportágban – nyilatkozta Fekete Dániel, a csapat vezetőedzője.

A gyerekek mellett természetesen a felnőttek is szőnyegre léptek. Szász Dávid ezüstérmet, Kunkli Attila bronzot szerzett, Fekete Dániel pedig egy elsőségnek és egy második helynek örülhetett.

– Nagyon nehéz versenyen vagyunk túl, kemények voltak az ellenfelek, küzdeni kellett a meleggel és az utazással járó fáradtsággal is. A srácok ennek ellenére jól harcoltak, elégedett vagyok minden versenyzőm munkájával. Júniusban vár még ránk két viadal, utána pedig kezdjük az alapozást a következő szezonra. A csapat még nagyon fiatal, szükség van a kemény munkára, de szerencsére igénylik is ezt a fiúk – összegzett Fekete.

HBN

