Finomságokat hozott a tavasz

A bihari térség egyik gasztronómiai nagyhatalma kétségtelenül Szentpéterszeg, hiszen a téli disznótoros után tavasszal is rendez egy hagyományőrző étel-ital fesztivált. A XV. Tavaszköszöntő Nap szombaton volt, és a korábbiakhoz képest alaposan átalakult az esemény.

Két helyszínen is

– Másfél évtized után úgy gondoltuk, ideje lenne megújulnunk. A településünk civil szervezeteivel való ötletelésünknek az lett a végeredménye, hogy a faluházi keretek közül kihozzuk a fesztivál egy részét a faluközpontba, a tájház mellé, ahol mintegy majálisi hangulatot teremtve tartjuk meg a fesztivált – beszélt a változás hátteréről Vadászné Marika, a Faluház vezetője.

– A civilekkel megbeszéltük, hogy ki mit főz. A lényeg, hogy az a településünkön hagyományos étel legyen. Az alapanyagot a főző csapatok hozták, a helyet mi adtuk. Itt van két testvértelepülésünk is, Kémer és Szentjobb. Ők is elhozták a maguk jellegzetes ételeiket, és a kémeriek még bort is mellé. Ezzel együtt természetesen megmaradt a tavaszköszöntő korábbi gasztronómiai versenye. A településünkön élők a legkülönbözőbb ételeket, süteményeket és italokat összesen tíz kategóriába nevezhettek a versenyre. Boros László Venesz-díjas mesterszakács és Jager Istvánné séf végigkóstolja mindegyiket és meghozza a sorrendet. Mindemellett természetesen játszóház van a gyerekeknek, jött egy kerékpáros-bemutató csoport, késő délután, amikorra elfogyasztottuk a finomságokat, pedig a helyei csoportok lépnek fel.

KZS

Receptek Szentpéterszegről

A civil szervezetek ételkínálatából hármat választottunk ki.

Hurkatésztaleves

Hozzávalók:

0,5 kg liszt; 5 tojás; 1 nagy fej vöröshagyma; 10 dkg zsír; só, bors, pirospaprika; 3 liter víz

Elkészítés: A krumplit meghámozzuk, apróra daraboljuk és feltesszük sós vízbe főni. Amíg a krumpli fő, a lisztből és tojásból tésztát gyúrunk, azt vékonyra kinyúltjuk. A zsíron megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, majd borssal, sóval és piros paprikával fűszerezzük. Ezzel az öntettel megkenjük a kinyújtott tésztát, amit mintegy másfél-két centiméter szélességű csíkonként összehajtogatunk. Az így kapott hosszú, vastag hajtogatott tésztát körülbelül fél centiméteres szeletekre vágjuk. Ekkorra körülbelül megfő a krumpli, leszűrjük. A leveshez a krumplilevet használjuk, mégpedig úgy, hogy a felszeletelt tésztát beletesszük és összefőzzük. Ha szükséges, sóval, borssal vagy petrezselyemzölddel még fűszerezhetjük. A krumplihoz kolbászt, hurkát, húst süthetünk, de akár zsírral, olajjal és paprikával összekeverve másodikként elfogyaszthatjuk.

Kacsás kása

Hozzávalók:

1 darab főzésre előkészített kacsa; 3 liter víz; 0,5 kg apró szemű kukorica­kása (esetleg köles); kevés zsír; leveszöldségek; só, bors

Elkészítés: A kacsát és a zöldségeket a fűszerezett vízben megfőzzük, majd a kukoricakását a húslében főzzük meg. Amíg fő a kása, a húst és a kacsa belsőségeit apró szeletekre vágjuk. A kását tányérra szedjük, kevés zsírral megkenjük, és az apróra szeletelt kacsahússal, májjal gazdagon befedjük, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Gombóta

Hozzávalók:

30 dkg liszt; 3 tojás; szalonna; 2 l víz; só, bors

Elkészítés: A lisztet és a tojást kemény tésztává gyúrjuk és a tésztareszelő legnagyobb lyukú részén lereszeljük. A reszelt tésztát zubogó vízben megfőzzük. Közben az apróra vágott szalonnát zsírjára pirítjuk. A főtt tésztát leszűrjük, a tányérba szedett tésztát pirított szalonnával megszórjuk, meglocsoljuk szalonna­zsírral és ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük.

