Finomságok a kemencéből

A Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói népi táncával vette kezdetét a Kemencés Nap és Kuglóf Fesztivál a Tájházakban, a program a városnapi események közé illeszkedett. Mint azt dr. Nagy Imre köszöntőjében hangsúlyozta, az Eötvös-diákjai egy évvel korábban sütőtanfolyamon vettek részt a Civilek a Lakóhelyért Egyesület szervezésében. Az egyesület nem kevesebbre vállalkozott, mint a táplálkozáskultúra hagyományainak ápolása, a magyar parasztság ősi ételeinek bemutatása. Ez leginkább a paraszti sütemények receptjeinek felkutatását és azok (tökéletesre fejlesztett) elkészítését jelentik, hiszen az elmúlt évszázad bővelkedik olyan finomságokban, amelyek a hagyományos alapanyagokból készültek és nem tartalmaznak adalékanyagot. 110 olyan receptnél tartanak, mind kipróbált és rendszeresen kóstoltatott étel, ezekkel szeretnék felhívni a háziasszonyok figyelmét arra, hogy süssenek maguk is otthon. Másrészt a pékeknek is szerettek volna emléket állítani, ők azok, akik békében és háborúban is megsütötték és megsütik a napi betevő kenyerünket – hangzott el.

– Az idei kemencés nap kibővült, ugyanis nemcsak a hagyományos, ötven évnél régebbi paraszti ételek bemutatását vállaltuk föl, hanem kuglóffesztivállá is nemesedtünk. Azzal a céllal, hogy a polgári konyhai étkezési szokásokat is megismertessük – emelte ki dr. Nagy Imre.

Védjegyes sütemények

– Mi minden érvet elfogadtuk és gyűjtöttük a recepteket, próbasütések sokaságát tartottuk, hogy a legfinomabbat elkészíthessük. Azt gondolom, a ma háziasszonyai közül kevesen vannak, akik rendszeresen sütik, a mi sütőasszonyaink is a paraszti, HÍR-védjegyes süteményeinket készítik inkább. 110 receptünk közül büszkén mondhatom, hogy már 15 kiérdemelte ezt az elismerést (Hagyományok-Ízek Régiók (HÍR) védjegy, a Földművelésügyi Minisztérium adta), ez a cím is kötelez minket arra, hogy rendszeresen bemutassuk ezeket az ízeket a közönségnek – folytatta az elnök.

A Kemencés Napra hirdettek sütőversenyt, de lekvárokkal is lehetett nevezni. Szintén az Eötvös-iskola diákjai közös kalácsdagasztáson vettek részt, emellett kirakodóvásár, népi mesterségek bemutatkozása és hagyományos játékudvar is várt.

Nézzük, mit is lehetett kóstolni! 11-féle sütemény készült folyamatosan a nap folyamán. A kemencés sütemények egyik legkedveltebbje, a kenyérlángos minden sütés után a leghamarabb fogyott. Mellette retró „platnislángos” és tócsni készült az úgynevezett retró pavilonban. A platnis lángost akár otthon, palacsintasütőben is el lehet készíteni – bátorították a nézelődőket, ha nincs hagyományos, platnis tűzhely.

Az adalékanyagokat mellőznünk kell, hogy tökéletesen hagyományos legyen a végeredmény. Kicsit arrébb egy nagy kedvenc, a szilvás lepény illatozott, míg a pogácsaházból sütőtökös és káposztás pogácsa illata ingerelt. A Civilek a Lakóhelyért Egyesület tagjai szívesen megosztották a recepteket, így az elkészült kuglófok fortélyába is beavattak minket. erről olvasóink a napokban az Ízvilág nevű oldalunkon tájékozódhatnak.

– Barak Beáta –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA