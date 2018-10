Finoman az egészségért

A Hungast Csoport másfél évvel ezelőtt vásárolta fel a piac addigi nagy szereplőjét, a Sodexót, a neve meg is változott Hungast Vital Kft.-re. A cég csaknem 12 és fél ezer gyermek étkeztetését látja el a debreceni intézményekben: óvodákban, általános és középiskolákban és a hozzájuk tartozó kollégiumokban. A vállalat küldetésének tekinti az újabb, a változatosságot képviselő ételek megismertetését is a fogyasztókkal. Étlapjai szerkesztésekor igyekszik körültekintően és mérsékelt ütemben ezt gyakorolni, így havonta legfeljebb három olyan ételt szolgál ki, amellyel eddig nem találkozhattak a fogyasztók.

A debreceni Epreskerti Általános Iskola a reformkonyha híve, beváltak az újítások, és a diákok is megszerették a változatos ételeket. A gyerekek 75 százaléka az iskolában étkezik, ahol tejtermékeket, idényjellegű gyümölcsöt és zöldséget mindennap fogyasztanak. A menzapénz háromszori étkezéssel átlagban napi 586 forintba kerül.

– Kevesebb sót, borsot használunk, kerüljük a mesterséges adalékanyagokat, és nem porból készül a leves, hanem igazi zöldségekből, húsból és egyéb organikus alapanyagokból, emellett még laktató és finom is – nyilatkozta a Naplónak Szabó Gyula, az iskola intézményvezetője. Hangsúlyozta: – A diákok „A” és „B” menüből választhatnak. A mai gyerekek kicsit válogatósabbak, de imádják a tésztaféléket és a rántott húst. Bőséges adagot szállít hozzánk a Hungast Vital Kft., így tudunk repetát is biztosítani. Ha a szülő különleges étrendet igényel (például laktóz- vagy gluténérzékeny a gyermeke), akkor jelzik ezt az iskolának, mi pedig az étkeztető cégnek szólunk, amely névre szólóan küldi az ebédet – tudatta az igazgató.

Fogyasszanak tudatosan!

Sokan, sokféleképpen definiálják a reformkonyha fogalmát. Szükség van kifejezetten jövőbe mutató, modern ételkészítési technológiákra, az új ételösszetevőkre, de a régi, netán már elfeledett alapanyagok „csatasorba” állítására is.

Számunkra fontos, hogy az ételeink ne csak finomak, hanem egészségesek is legyenek. A fő célt tartjuk szem előtt: egy egészségesen táplálkozó, felnövekvő nemzedéket szeretnénk hozzásegíteni a tudatos élelmiszer-fogyasztás elsajátításához”

– nyilatkozta a Naplónak Enyedi Csaba, a Hungast-Csoport kommunikációs igazgatója.

Mindenkire odafigyelnek

A szabályozás előírja, hogy a speciális igényű gyerekek számára is biztosítani kell a napi étkezést, amennyiben azt szakorvos igazolta. – A gyermekek legmagasabb szintű ellátása kifejezetten fontos számunkra, ezért is hoztuk létre a főzőkonyháinkban az erre szolgáló diétás, elkülönített főzőkonyhákat, ahova például gluténtartalmú termék vagy azzal csak érintkező eszköz be sem kerülhet. Ahogy az ételkészítést, úgy a csomagolást, dobozolást is egyedileg, névre szólóan, diétára, érzékenységre, intézmény szerint felcímkézve, dietetikus felügyelete mellett szolgáltatjuk az intézményekbe a diétát igénylő fogyasztóinkhoz – magyarázta a kommunikációs igazgató.

Tészta és sült krumpli

Az Emmi-rendelet előírásában rögzítették a kalóriabevitel mennyisége mellett a só- és cukortartalom felső határértékeit, a friss zöldségek és gyümölcsök rendszeresítését. A mikepércsi konyhán sincs ez másképp, ahol csaknem 220 gyermek ebédel, és a fő cél megtanítani: az egészséges is lehet finom. – Elmondhatom, hogy nálunk ízletesen és jól főzünk mindazon kereteken belül, ami az egészséges életmódnak és a jogszabályoknak megfelel. A sónak a mértékét csökkentettük, kevesebb cukrot használunk, és a kenyereink is teljes kiőrlésűek – fogalmazott Lakriouiné Barcsay Katalin, a mikepércsi önkormányzat étkezőkonyhájának intézményvezetője. Mint megtudtuk, a spenótot és a sóskát az eltelt évek alatt sem kedvelték meg a gyerekek, és még mindig örök kedvenc a bolognai és a sült krumpli.

Repeta csak a levesből

Pocsajban külön kifőzde üzemel, ahol nagyjából ötszáz emberre – köztük mintegy 240 iskolásra és 110 óvodásra – főznek. Itt a közétkeztetés teljesen ingyen van – 90 százalékot az állam, tíz százalékot az önkormányzat finanszíroz.

– A két óvodába kiszállítjuk az ebédet, az iskolából pedig hozzánk jönnek enni. A gyerekek nagyon szeretik a krumplit, és azt sem bánnák, ha mindennap bolognai és bableves lenne előttük. Az újított ételeket viszont nem szeretik – magyarázta Barna Mónika pocsaji élelmezésvezető, hozzátéve: – Az egészséges táplálkozás felé próbáljuk terelni a gyerekeket, a szükséges mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget pedig így is elfogyasztják.

