Finn babakiállítás Debrecenben

Idén száz éves a finn államiság, ennek jegyében programsorozat szerveződik ország- és városszerte, melynek debreceni megvalósításában aktívan rész vesz a Debreceni Magyar-Finn Baráti Kör is. Egyik kiemelt jubileumi rendezvényük a Debrecen testvérvárosában, Jyväskyläben élő finn babakészítő művésznő, Arja Jäppinen bemutatkozó kiállítása.

A tárlat egy hazájában és nemzetközileg is jól ismert, de a cívisváros közönsége számára eleddig ismeretlen alkotó műveiből nyújt válogatást, ezzel is emlékezve a finn államiság 100 éves évfordulójára. A teremben Finnország és Jyväskylä kultúrájához és történelméhez kapcsolódó alkotások láthatók. A kiállított babák egy része a Finn Babaművészek Szövetségének nagyméretű diorámáiból került most ide.

A babakészítéshez több különféle szakma elsajátítására van szükség. A babaművész szobrászként formázza meg agyagból a baba fejét és testrészeit. Öntőforma-készítő és öntőmunkás, amikor az öntvényeket állítja elő. Festőként munkál meg minden részt. Fodrászként parókát készít. Varrónőként megtervezi és elkészíti az öltözeteket, cipészként pedig a lábbeliket és táskákat.

Arja Jäppinen realista formavilágát gyakran átszövi a humor. A művésznő jellegzetes markáns stílusa mindig felismerhető, dolgozzék bár bronzzal, fával, papírral, gipsszel, agyaggal vagy gyapjúval. Arja Jäppinentől sok finn múzeum rendelt és állított ki ember nagyságú figurákat és maketteket.

A kiállítás megtekinthető 2017. október 27-ig, hétköznapokon 10-18 óráig a DMK Belvárosi Közösségi Házában (Piac u. 22., bejárat a Kossuth u. 1. sz. felől).

– Debreceni Művelődési Központ –

