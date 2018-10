(Film)csillag születik?

Bradley Coopert színészként temérdek filmből ismerhetjük, most a rendezői széket is elfoglalta, ami jó döntésnek bizonyult. Lady Gagának is egyfajta debütálás ez. Egész estés film főszerepében most láthatjuk először. Elfogult vagyok Gagával, mégis aggódva ültem be a moziba, hiszen az előzetes alapján egy klisés történetre számítottam. Pozitív csalódás ért. Egy menő rocksztár, Jackson Maine (Bradley Cooper) felfigyel egy tehetséges énekesnőre, Allyre (Lady Gaga), aki eddig csak bárokban lépett fel. Egymásba szeretnek, a nő karrierje pedig rohamos iramban halad előre. Mindeközben Jack élete egyre halványodik szerelme mellett. Ally egyfajta utolsó esély Jacknek, hogy kilábaljon a súlyos alkohol- és lelki problémáiból. A film megmutatja, milyen egy koncert nagyszínpadáról látni az őrjöngő tömeget, megtudhatjuk hogyan néz ki egy backstage, átélhetjük a Grammy díjátadót testközelből, emellett beleshetünk a „nagybetűs” sztárok életébe.

A két főhős karaktere annyira erős, hogy a mellékszereplőkre alig lehet emlékezni. Oly mértékben a saját alkotásuk ez, hogy segítséggel ugyan, de a dalokat is maguk írták, és komponálták hozzá a zenét. A gyakori premier plánok (színészek arcát látjuk közelről) miatt könnyű ráhangolódni a szereplőkre. Természetes játékuk okán már most nagy Oscar-esélyesnek tartják őket. Lady Gaga elmondása szerint annyira azonosult a barna hajú Allyvel, hogy a forgatások végeztével egyből vissza kellett festenie a haját szőkére, hogy tudatosuljon benne ki is ő valójában. Mindössze két negatívumot tudnék felhozni. Az egyik a sietség. Több, mint két órás a film, így érthető, hogy nem akarták hosszabbra húzni, de akkor is zavaró, hogy egyik pillanatban még Ally életében először énekel a nagyszínpadon, a következőben már átveszi a Grammy-díjat. A másik, ami nem a készítők hibája: a magyar szinkron. Iszonyúan sokat lehet rontani egy rosszul megválasztott szinkronhanggal (Ally). A mozik az országban (nem tudni miért) nem adják eredeti nyelven, felirattal, ahogy igazán élvezhető lenne.

Értékelés: 5/5

– Hajdu Ágnes –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA