Figyelem és gondoskodás a külterületen élők biztonságáért

A Debrecen Református Missziói Egyházközség szervezésében rászoruló, elsősorban idős embereknek osztottak tartós élelmiszercsomagot és tisztítószereket december 13-án és 14-én Debrecen-Nagycsere-Haláp térségében. A csomagok eljuttatásában a Debreceni Rendőrkapitányság Kertségi Rendőrőrsének körzeti megbízottjai is segítettek, akik jól ismerik a területet és az itt élőket. A hagyományosnak tekinthető rendezvényen az itt élők szívesen fogadták a körzeti megbízottakat, akikhez bármikor bizalommal fordulhatnak.



A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársa is jelen volt, aki a „Házhoz megyünk” program keretén belül a vagyonvédelem fontosságára és lehetőségeire is felhívta a jelenlévők figyelmét, valamint vagyonvédelmi eszközöket adott át nekik. A biztonságos közlekedés érdekében fényvisszaverő tárgyakat is kaptak az érdeklődők.

