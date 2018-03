Figyelem, autósok: kaukázusi szaladgál a debreceni forgalomban

Időnként a debreceni Vágóhíd utcán és a közeli Diószegi úton, az autók között szaladgál egy nagytestű kaukázusi kutya néhány napja. Kisebb csoda, hogy eddig nem gázolták el.

A legnagyobb internetes közösségi oldalon számos bejegyzés foglalkozik ezzel. Az egyik szerint a Buksi névre hallgató állat egy közeli telephelyen él, ahol etetik, de onnan rendszeresen kiszökik. Egy buszvezető, aki rendszeresen arra jár, arról számolt be, hogy reggelente ő már többször is látta a szóban forgó kutyát. A Debrecenben Hallottam nevű zárt csoportban többen állítják, hogy ugyanezt a kutyát vagy egy másik, hasonló kaukázusit (?) láttak az elmúlt napokban a város, a Vágóhíd utcához távoli részein kóborolni. A jószág állítólag felbukkant már a Balmazújvárosi úton, a Szent Anna utcán, a 4-es főút Hajdúszoboszló felé vezető részén és a Füredi úton is. Két napja egy nő azt posztolta ki az ügyben, hogy az egyik ilyen kaukázusi az övé, és azt sikerült befogni.

Tőzsér Gyula, a Debreceni Közterület-felügyelet hatósági osztályának vezetője ezzel kapcsolatban azt közölte lapunkkal, hogy amennyiben valaki munkaidőben találkozik a szóban forgó kutyával, kutyákkal, hívja fel a Debreceni Közterület-felügyeletet: az 52-es körzet, 502-530-as telefonszámon.

Erre a gyepmesterek kimennek, és megfogják az állatot, állatokat.

OCs

Kövesse élőben a debreceni közlekedési helyzetet a Waze térképének segítségével:

VISSZA A KEZDŐOLDALRA