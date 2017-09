FIFA-gála: a szurkolók csütörtök éjfélig szavazhatnak a világ legjobbjaira

Budapest/Zürich – A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) The Best (A legjobb) néven saját díjat ad a férfi és női szakág legjobb játékosának, valamint edzőjének. A szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai és sportújságírók mellett, újításként, a szurkolók is szavazhatnak.

A FIFA 2010 és 2015 között a France Football magazinnal közösen adta át a díjat, tavaly azonban szakított ezzel a hagyománnyal. A nemzetközi szövetség honlapjának beszámolója szerint a szavazás menetét is megreformálta: ezúttal már a drukkerek is véleményt formálhatnak. A labdarúgás szimpatizánsai a FIFA weboldalára felkerült jelöltjeire csütörtök éjfélig szavazhatnak, dönthetik el, hogy a négy kategóriában szerintük ki volt a 2016. november 20. és 2017. július 2. közötti időszak legjobbja. A férfiaknál 24 fős a játékosok, 12 fős az edzők listája, a nőknél mindkettőn 10-10 név szerepel. A női labdarúgók között ott van a Lyon magyar származású, német válogatott középpályása, Marozsán Dzsenifer is. Változik a díjátadó gála helyszíne és időpontja is. A közös díjat Zürichben adták át január elején, ezúttal viszont október 23-án a londoni Palladium Színházban lesz az esemény. A Nemzeti Sport Online információi szerint az átszervezéskor a FIFA-nál felvetődött, hogy megszűnik a 2009 óta átadott, az Év góljáért járó Puskás-díj. Erről azonban nem döntöttek, így kilencedik alkalommal is átadják majd az elismerést. "Sikerre vezettek Csányi Sándor MLSZ-elnökkel közös diplomáciai erőfeszítéseink, így az idén is átadják a FIFA Puskás-díjat" – nyilatkozta Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. A Puskás-ügyek hivatalos nagykövete hozzátette: a jelöltekre szeptember közepétől lehet szavazni a FIFA honlapján. – MTI –