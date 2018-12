FIDESZ: Puccskísérlet

A kormánypárti politikus abszurdnak nevezte az elmúlt napok megmozdulásait, amelyek véleménye szerint sértik az alkotmányos rendet is. – Az egész magyar és keresztény kultúra elleni szörnyűséges atrocitás, ami az elmúlt napokban történt az országban és részben Debrecenben is. A rendszerváltás óta a magyar alkotmányos berendezkedésnek a jogszabályi keretei rögzítettek. Ebben világosan le van írva, hogy az ez elleni fellépés komoly büntetési tétel. Az alkotmányos rend a szabad választásokra épül, amelyeket négy évente kell tartani, kivéve ha egy kormány lemond, amely egy szuverén döntés, nem pedig külső erőszak és nyomás hatására történik. Pár gőzös fejű ember úgy gondolta, hogy világmegváltó forradalmat csinál. Ezekkel a megmozdulásokkal kapcsolatban a következőket érdemes leszögezni. Akik hőzöngeni próbáltak, azok nem konkrét ügyek ellen emeltek szót, hanem sokkal inkább politikai balhékavarásról, puccskísérletről beszélhetünk. Egy maroknyi társadalmi támogatottsággal rendelkező párt képviselőiről van szó leginkább, akik hihetetlenül nehezen viselik azt, hogy az országgyűlési választásokon a magyar alkotmányos berendezkedés logikája szerint a választók túlnyomó többsége nem rájuk szavazott – fogalmazott Pósán László, aki az is elmondta, szomorú, hogy egyesek a frusztrációjukat nem tudják másképp levezetni, mint hogy szánokat gyújtogatnak és karácsonyfákat akarnak rongálni. A képviselő szerint ez kifejezetten anarchizmus, egy kívülről szervezett és megtámogatott akció, melyeknek a módszertanait már a hatvanas években leírták.

– Ezek az eszmék azt vallják, hogy az első anarchista maga Lucifer volt, innentől kezdve már érthető, hogy ezek az elemek miért viseltetnek oly nagy ellenszenvvel a keresztény kultúra és a keresztény értékrend iránt. Ebből sem Debrecen, sem az ország nem kér. Az ország hitet és bizonyságot tett, hogy milyen utat kíván folytatni: 2010 óta a választások világosan kifejezték a népakaratot. Az európai országok demokratikus berendezkedése a törvényes szavazás elvén alapszik. Aki ezt nem tartja be az nem demokrata, és nem európai. Az a konstrukció amikor egy politikai kisebbség próbálja magát valamiféle demokratikus legitimációval többségi akaratnak bemutatni azt jakobinusnak, vagy bolseviknek hívják.

