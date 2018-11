Fidesz: Magyarország legyen családbarát hely

A kérdőívet minden háztartásba, valamennyi választónak elküldik – jelentette be pénteken Debrecenben Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. Elmondta: az Európai Unió és több európai kormány is támogatja a bevándorlást. A magyar kormány és a Fidesz ezzel szemben azon az állásponton van, hogy a migráció nem megoldja, hanem súlyosbítja Európa gondjait. Úgy vélik, a népesedési problémákat a bevándorlás helyett a gyermekvállalás, a gyermekes családok segítésével kell rendezni. Ezért vezették be például a családi adórendszert, a csokot, a gyedet. A nemzeti konzultáció által az ilyen intézkedések kiterjesztéséhez kérnek felhatalmazást. A 10 kérdésből álló kérdőívet december 21-éig lehet visszaküldeni. Halász János szerint céljuk, hogy Magyarország családbarát hely legyen.

