Fiatalok vertek hajléktalanokat Debrecenben, egy rejtélyes támadót még nem tudtak azonosítani

A tényállás szerint a három (egy fiatalkorú, két gyerekkorú, egyikük lány) vádlottat 2015. december 7-én este Debrecenben, az Erzsébet utcán bújtatta fel egy 18 év körüli ismeretlen személy azzal, hogy menjenek „bokszolni” a Füredi útra. Vele tartottak, és fél tíz tájban egy áruház raktáránál két alvó és három ébren lévő hajléktalant találtak, utóbbiakkal beszédbe is elegyedtek. Később az ismeretlen társ egy konténerből boros üvegeket vett magához, majd a másodrendű vádlottal egy-egy botot is, s mentek a két alvó hajléktalant megverni. Előbb B.CS.-t találták meg, akinek fejét többször megütötték a bottal, illetve boros és befőttes üvegekkel, majd az elsőrendű vádlott több alkalommal a mellkasába rúgott, amitől a férfi felébredt, de rövid időn belül eszméletét vesztette.

Társa sem úszta meg

Ezután a másodrendű vádlott a szintén alvó Ny.L.-hez lépett, őt is bottal ütötte a fején és a felső testén, a harmadrendű vádlott pedig a fejét rúgta meg több alkalommal. B. Cs. bántalmazásával felhagyva csatlakozott hozzájuk az első rendű vádlott, aki többször fejen rúgta, illetve az ismeretlen is, aki pedig ököllel ütötte a fejét. A másodrendű vádlott a sértettet még mellkason rúgta. A folyamatos és kitartó bántalmazás következtében Ny.L. is az eszméletét vesztette.

A harmadik sértett a társai bántalmazását látva elindult egy telefonfülke felé, hogy segítséget kérjen. A négy fiatal utána futott, hogy az értékeit megszerezzék, körbevették, az ismeretlen elvette tőle dohányos zacskóját, majd oldalba rúgta a férfit, aki a földre esett. Ekkor ütötték rúgták a fejét és testét, a másodrendű vádlott pedig a zsebében értékek után kutatott, az elsőrendű közben lecsatolta karjáról az óráját, majd otthagyták a földön, és távoztak a helyszínről.

Kiemelten veszélyes

Dr. Virágh Pál szóbeli indokolásakor elmondta, hogy a bíróságnak a bűnösség megállapítása során és a büntetések kiszabásakor a fiatalkorúakra, illetve a másod- és a harmadrendű vádlottak esetében a gyermekkorúakra vonatkozó speciális szabályok figyelembevételével kellett döntenie. A 12-14 év közötti gyermekkorú személyek csak bizonyos súlyos, élet elleni, illetve társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmények elkövetése esetén vonhatók felelősségre. A másodrendű vádlott esetében ilyen az életveszélyt okozó testi sértés bűntette, illetve a harmadrendű vádlottal együtt a csoportosan, társtettesként elkövetett rablás bűntette. A tanács elnöke hangsúlyozta: a két gyermekkorú vádlottnak életkora ellenére tudnia kellett, hogy mi a jó és mi a rossz.

Az eljárás során mind az ügyészség, mind a bíróság megkísérelte az ismeretlen társ személyét azonosítani, ám ez nem járt sikerrel.

HBN-ÉP

