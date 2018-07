Fiatalok is kaszát ragadtak Újvárosban

Szombat reggel a Rákóczi Olvasó Népkör székhelye elől csikósok kíséretében lovasszekéren és traktoron indultak el az aratók a Balmazújváros hátárában lévő búzatáblára. Tavaly már fesztiváli kereteket kapott a megmérettetés, így a délelőtti munka után, a nap második felében a szórakozás és kulturális programok is előtérbe kerültek.

Nem az eredmény a fontos

Az aratóversenyt azzal céllal a indítottuk, hogy a hagyományokat felelevenítsük, a fiatalok megismerjék, milyen volt régen az aratás”

– beszélt az előzményekről Szabó Ferenc, a népkör elnöke.

Az idei versenyen kilenc csapat mérettette meg magát, egy csapat három főből állt; egy kaszásból, egy marokszedőből és egy kévekötőből. Egy óra állt rendelkezésükre a 130 négyzetméteres tábla aratására.

Fotó: Kiss Dóra

A versenyzők között több, húszas évei előtt álló kalapos legénnyel is találkoztunk, de természetesen az idősebb korosztály is képviseltette magát. Kertész Sándor, a Búzavirág nevet viselő csapat kaszása már 15 éve vesz részt az újvárosi versenyen, sőt, többfelé is eljárnak aratóversenyekre, rendszerint dobogós helyezést érnek el. – Hét éve vagyok ezzel a csapattal, ez idő alatt 22 helyen voltunk. Nem az a fontos, hogy nyerjünk, hanem hogy közösségben legyünk, a hagyományt őrizzük és továbbadjuk – mondta Szarvas Imréné, a csapat marokszedője. – Nagyon sokszor azt gondoltuk, hogy öregek vagyunk, feladjuk, de amikor a következő évben felvetődik, hogy lehet menni aratni, csak megyünk tovább, hisz még egészségesek vagyunk.

Ezt figyelte a zsűri

Öttagú zsűri pontozta a csapatok munkáját, a kaszakalapálásától egészen a kévekötésig.

– Először a kaszakalapálását figyeljük, a legfontosabb, hogy a kasza éle ne legyen hullámos, kiegyenlítést itt kell elvégezni a kijelölt tábla szélén. A kéve megkötéséhez kötelet kell készíteni, ennek megfelelő rugalmassággal és olyan sodrással kell rendelkeznie, hogy a kéve ne essen szét. A tarló magassága is fontos, minél kevesebb szál maradjon vissza. A kéve minőségénél arra is figyelünk, hogy mennyire egyenletesen vágta le a kaszás, hogy lett az összeszedve, mennyire egységes – ismertette az értékelés szempontjait a zsűri elnöke, Gencsi Zoltán, aki már ötödik alkalommal vett részt a zsűriben.

