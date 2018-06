Fiatal debreceni lányért izgulhatunk a Miss World Hungary versenyén

Büszkék lehetünk, hiszen Tóth Panni 19 évesen képviseli Debrecen városát. A Napló megkeresésére a felkészülésről és a tervekről beszélt Panna.

– A jelentkezésem egy hirtelen döntés eredménye, de nagymamámnak volt nagy álma az, hogy egy ilyen versenyen láthasson, emellett a párom is buzdított arra, hogy részt vegyek a megmérettetésen. Rájöttem én is, hogy érdekel ez az egész, valamint az, hogy kipróbálhassam magam egy ilyen nagy volumenű rendezvényen. Régebben is modellkedtem Debrecenben, és indultam már szépségversenyen is, amit megnyertem. Körülbelül három-négy éve kezdtem el, és terveim között van a folytatás is – tette hozzá Panni.

A Magyarország Szépe (Miss World Hungary) versenyzői a felkészítő táborban, a visegrádi Thermal Hotelben június 27-én | MTI Fotó: Balogh Zoltán

– Jelenleg Visegrádon vagyunk a felkészítő táborban, ami nagyon kemény, de egyben izgalmas is. A társaság aranyos, egy nagyon jó kis csapatot alkotunk. Nem volt még ilyen tréningben részem, így számomra ez egy nagy kihívást jelent. Állandóan vannak programok, például reggel edzéseket tartanak nekünk, aztán a koreográfiákat tanuljuk be, ezen kívül fotózáson és forgatáson is részt vettünk már. Meg kell, hogy mondjam, igen gyorsan telik az idő, és ebben a pár napban is úgy éreztem, hogy fejlődni tudtam.

A tábor kéthetes, de a programok, amiket szerveztek, annyira pörgősek, hogy nem érezzük az idő múlását, se azt, hogy fáradtak lennénk”

– mesélte Panni.

Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy számára a verseny egy tanulási lehetőség, no meg persze az is, hogy sikereket érjen és, hogy fejlődni tudjon. Ha ő nyerne, még nem tudná elképzelni, hogy mi is lenne a folytatásban, de mindenképp felhívná a figyelmet a diabétesz megelőzésére, hiszen családjában sajnos több cukorbeteg is van – mondta bizakodva.

