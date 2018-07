Fesztiválköntösben, amit az egyetem tud

Ahogyan a fesztivál történelmének eddigi 10 évében minden alkalommal, úgy idén is részt vesz saját helyszínnel és színpaddal a Debreceni Egyetem a Campuson. A szerdai nulladik napon megnyílt az Egyetem Tér, ahol 16 faházban 30 egyetemi egység mutatkozik be. Köztük több “elsőfesztiválozós” kiállító. Idén bemutatkoznak a jogászok, a gyógyszerészek és az egyetemi kórház is önálló standon.

Fotó: Derencsényi István

Ahogyan Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor fogalmazott a szerda délutáni nyitányon: fesztiválköntösben igyekeznek megismertetni mindent, amit az egyetem tud.

Fotó: Derencsényi István

A elme-játékokon, kísérleteken túl az esti események is vonzóak: fellépnek többek között A mi kis falunk sztárjai, stand-uposok és zenekarok.

Közös örömünnep

Az Egyetem Tér programsorát az intézményvezetőn túl Orbán Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese nyitotta meg. Kifejtette, kultúrantropológusok szerint a fesztiváloknak egy közösség szempontjából három lényeges eleme van: identitás, ünnep és rítus.

Fotó: Derencsényi István

Úgy fogalmazott: a magyar kormány nevében mondhatom az összes közösségi rítust örömmel támogatják. Ezután egy beszélgetés kezdődött vele a színpadon, mely során a jelenlévők is kérdezhették.

HaBe

