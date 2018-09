Fesztiválja volt a marha jó ízeknek

Nem egy település, még csak ne is egy művelődési ház vagy civil szervezet, hanem egy mezőgazdasági vállalkozozás szervezett gasztronómiai és kulturális eseményt szombaton Sárrétudvariban. Dr. Lendvai Csaba tulajdonos és Hagy Hajnal ügyvezető második alkalommal rendezte meg a Marha Jó Ízek Fesztiválját a cég egyik telephelyén, a Tejmalom udvarán.



Fotók: Kovács Péter

A vendégeket pálinkával fogadták, majd az udvarban az ételek elkészítésének legkülönbözőbb válfajaival találkozhattak a vendégek. A gyerekeknek játszóudvar, a nagyobbaknak és a felnőtteknek íjászkodás, a falut megismerni szándékozóknak “tanyataxi” és templomlátogatás, az egészségi állapot felméréséhez a vöröskereszt, és persze mindenkinak a színpad. Itt reggeltől estébe nyúlóan fellépők sokasága mutatkozot be, elhozva a Tejmalom udvarába a vendéglátó település és a környék hagyományait, kultúráját, este pedig sztárvendégnek Charlit.

Helyben termeltet

A nap nagy produkciója természetesen a gasztronómia volt, mégpedig népszerűsítve a helyben termelt alapanyagokból nagy hozzáadott értékkel előállított finomságokat, amelynek középpontjában a szarvasmarha állt. Így sajtok, tésztafélék, főtt-, sült- és föstölt húsok a vendégek rendelkezésére álltak egész nap. A rendezvény legfőbb üzenete az volt, hogy igyekezzünk lakóhelyünkön vagy nem túl nagy távolságban termelt élelmiszereket fogyasztani, hiszen ezzel a szállítás megtakarításával a környezetet is védjük, továbbá támogatjuk a lakókörnyezetünkben élő termelőket is. Ez azonban egy cseppet sem jelenti azt, hogy megfosztanánk magunkat a gasztronómiai élvezetektől. Erre kitűnő példa volt a fesztiválon felkínált ételek és italok sokfélesége, íze, külleme, illata.

A szív világnapján

Az esmény rangját mutatja, hogy a Marha Jó Ízek Fesztivál fővédnöke maga Nagy István agrárminiszter volt, a védnökök pedig Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és Bodó Sándor államtitkár. Utóbbiak ott voltak a rendezvényen. Jakab István köszöntőjében hangsúlyozta: fontos, hogy amit helyben termelünk meg, azt helyben fogyasszuk el, és ez garanciája a minőségnek. Jó példaként hozva Lendvai Csaba vállalkozását, majd hangsúlyozva, hogy az itteni életminőség azon múlik, hogy a fogyasztó miként fogadja ezeket a termékeket.

Bodó Sándor az eseményt rendező vállalkozó társadalmi felelősségvállalásáról is beszélt. Nem csak gazdasági egységet működtet, munkalehetőséget ad, hanem sok szállal, így a fesztivál rendezésével is bekapcsolódik a közéletbe. Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az eseményt a szív világnapján rendezik meg. Az egészség pedig összefügg az egészséges táplálkozással, az egészséges ételekkel. Itt ennek vagyunk részesei. Kiss Tibor polgármester beszédében felidézte a rendezvénynek helyet adó malom történetét. A terület mindig is Sárrétudvari gazdasági központja volt. Lendvai Csaba pedig vállalkozásával új erőt, lendületet adott a malomnak, ahol most is építkezés, tehát bővítés folyik. Szólláth Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági kamara megyei elnöke beszélt a helyi gazdaságok segítéséről, majd felhívta a figyelmet, hogy fogyasszunk sok hazai terméket. Kiemelte a rendezvény, illetve a házigazda vállalkozás családi voltát.

Lendvai Csaba elmondta, hogy már az állatai számára a takarmány előállításban is első számú szempont az egészség, ugyan így van a takarmányozásban, továbbá a hús- és tejtermékek előállításában.

– Kovács Zsolt –

Debreceni egyetemisták között

Egy, a szarvasmarhából készült ételek fesztiválja természetesen nem múlhat el főzőverseny nélkül. A tavalyihoz hasonlóan most is marhahúsból készült ételeket készítettek a csapatok. A résztvevők helyet és marhahúst kaptak a rendezőktől.

Bácsó Balázs falugazdász a szomszédos Szerepről érkezett, és a helyi gazdákkal, valamint az agrárgazdasági kamara tagjaival együtt vadászos marhapörköltet készített a nagy bográcsban. – Borókabogyóval és más különleges fűszerekkel ízesítjük, a végén pedig chilis babot adunk hozzá. Kipróbált receptet hoztunk, akkor bevált, és ez most sem lesz másként. Jó ez a rendezvény, mert találkozhatunk a régi barátainkkal és újakra is szert tehetünk.

Kicsit távolabb egy fiatalokból álló csapat igencsak vidáman kavargatja és ízlelgeti a pörköltet. – Debrecenből érkeztünk, mindannyian egyetemisták vagyunk, a csapatunk neve Gasztronauták – válaszolják kérdésünkre. – Marhalábszár-pörköltet főzünk és juhtúrós nokedlivel tálaljuk majd. Tavaly különdíjasok voltunk, idén a győzelemre hajtunk.

