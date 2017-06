Fesztiváli pezsgés uralja péntektől a nagyváradi várat

A megnyitón Angela Lupșea várigazgató – a jelenlevők által nagyra értékelt gesztusként magyarul elmondott beszédében – kiemelte: Makoldi Sándor festményeiről sugárzik az, hogy a Szent László-legenda él. A művész képeinek zömében benne van az eget idéző kék szín, ami azt jelzi, hogy valaki vigyáz ránk és a városra, és az a valaki Szent László, aki valahonnan fentről óvja a várost. A vásznak mérete pedig azt sugallja, hogy nem a nézőnek kell nagy odafigyeléssel koncentrálnia a műre, hanem ellenkezőleg, a műalkotás sugallta eszme el- és kikerülhetetlenül rá­telepszik a nézőre, mintegy magába szippantva őt.

„A mennyező mester”

Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztője, Makoldi Sándor volt tanítványa beszélt a művész munkásságáról. A kazettás mennyezeteket készítő mestereket idézve mennyező mesternek nevezte Makoldi Sándort, majd interpretálta az alkotó által a festményeken megjelenített szimbólumrendszert, melyek a Szent László-legendáriumhoz, valamint a magyar mese- és mondavilághoz köthetőek. Végezetül maga a festőművész elemezte néhány festményét, főként a Szent László és a kun vitéz legendáját feldolgozó három alkotását. Makoldi Sándor művei június végéig láthatók a nagyváradi vár B épületében.

Vásár és muzsika

Pénteken a déli óráktól rajtol az 5. Szent László Napok Királyi hetét csúcsra járató programkavalkád. A kézművesvásár már 11 órától szebbnél szebb portékákkal várja a nagyváradi várba betérőket, ahol 15 órától a debreceni Szeredás Népzenei Együttes is fellép. A nagyszínpadon 17 órától lépnek színpadra Baricz Gergőék, vagyis a Loyal együttes, majd 19 órától a Pannonia All Stars Ska Or­chestra (PASO), 21 órától pedig az Anna and the Barbies zenél – derül ki a Szent László Napok sajtóirodájának közleményéből.

Bemutatkozik a „városkolbász”

Szombaton reggel össznépi örömfőzés kezdődik a várban számos csapat részvételével; a cívisváros is bemutatkozik a híres debreceni páros kolbásszal.

Aznap több előadáson ismerhetik meg jobban az érdeklődők Szent László alakját, hősies tetteit vagy a róla szóló legendákat. A rendezvénysorozat részeként adják át 10.30-tól a Kárpát-medencei Szent László-vetélkedő döntőseinek díjait, 12 órától a várudvarban zenél a Holló­ének Hungarica Régizene Együttes, 16 órától a nyári színházban lép fel a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, 17 órától pedig a humoré lesz a főszerep, a Szomszédnéni Produkciós Iroda nevetteti majd meg az érdeklődőket. 19 órától a KFT, 21 órától pedig Demjén Ferenc és zenekara koncertezik.

A gyermekprogramok kavalkádja vasárnap is folytatódik, a Szent László Vitézei Egyesület pedig igazi középkori hangulatot teremt a vár­udvarban: korabeli zenével, párviadallal, fegyveres bemutatóval, fegyverköpeny-készítéssel és ostromjátékkal.

Az idei Szent László Napokat az Omega együttes koncertje zárja vasárnap.

BN–Pap István, HBN

További tudnivalók a Szent László Napok hivatalos honlapján és a Facebookon.

