Fesztiváli forgatagot hoznak a színjátszók

Az idén rendezi meg immár hetedik alkalommal Derecske városa a határon átnyúló találkozóját, a Kótsi Patkó János Minősítő Diákszínjátszó Fesztivált, március 29–30-án. Tizenkét település tizenhat csoportja vesz részt, köztük visszatérő vendégek is – derül ki a programfüzetből.

A közönség láthat drámát, vígjátékot, zenés és táncszínházi produkciókat egyaránt. A „Szín-Ész” vetélkedő mellett újra meghirdették a csoportok között a villámcsődület-versenyt is. Az érdeklődők városszerte bárhol találkozhatnak a színjátszók kreatív megmozdulásaival, s szavazhatnak is a művelődési központban a legrokonszenvesebb versenyzőkre. Az idén új programelemként szelfiversenyt is indítottak a fesztivál idejére.

Az ünnepélyes megnyitót 29-én, csütörtökön tartják, 9.30-tól; a jelenlévőket Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója köszönti.

