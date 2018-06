Feszegetni akarta a határait

A sportban nincs lehetetlen: ahogy például Jamaicának is lehet bobcsapata, úgy egy alföldi ember is lehet hegyifutó. A debreceni Ménes Anita is úgy döntött, ő bizony kipróbálja ezt a sportágat. És milyen jól tette, hiszen a közelmúltban megnyerte a magyar bajnokságot, most pedig a vb-re készül.

A feladatra koncentrál

– A sport szeretete már gyerekkoromtól kezdve megvolt. Mivel szüleim versenyszerűen úsztak, így nem volt kérdés, hogy engem is ebben a szellemiségben nevelnek, amiért a mai napig hálás vagyok. Az úszást velem is hamar megszerettették, 7 éves koromtól már én is rendszeres résztvevője voltam az úszóversenyeknek. Több, mint 10 éven keresztül úsztam, de mellette nyitott voltam más sportágakra is, így amikor a versenyúszást abbahagytam, a triatlonnal és a futással kezdtem kacérkodni, s végül utóbbi mellett döntöttem, ami mára mindennapjaim részévé vált – mesélt a kezdetekről Ménes Anita, aki azt is elmondta, miként lett belőle hegyifutó.

Miután több utcai futó-, terepfutó- és pályaversenyen részt vettem, szerettem volna feszegetni teljesítőképességem határait, és új kihívások elé nézni, amire a hegyifutás alkalmasnak bizonyult.”

Igaz, alföldi futóként a felkészülés kicsit nehezebb, de viadalokon a táj szépsége olyan magával ragadó, hogy az minden nehézséget kompenzál – osztotta meg a sportolóhölgy.

Felmerül a kérdés, hogyan lehet bírni a monotonitást. – Számomra a futás mindig a testi és lelki feltöltődést jelenti. Ha hosszabb távú versenyen veszek részt, akkor teljes mértékben az adott feladatra, távra, iramra, pulzusra koncentrálok, hogy nehogy kizökkenjek a tempóból. Ha edzéseken hosszabb távot teljesítek lassabb iramban, akkor néha jól esik egyedül lenni és a gondolataimba révedni. De szerencsére sokszor elkísérnek a futótársaim, így együtt még gyorsabban peregnek a percek és a kilométerek is a lábunk alatt.

A legjobb húsz között

Ménes Anita nemrégiben megnyerte a Felsőtárkányon rendezett Hegyifutó Maraton Magyar Bajnokságot, aminek köszönhetően kvalifikálta magát a vasárnap, a lengyelországi Karpaczban rendezendő 15. Hosszútávú Hegyifutó Világbajnokságra. A megmérettetésen 36,2 km-es táv vár az indulókra, benne 2110 m szintkülönbséggel. – Úgy érzem, jól sikerült a felkészülésem, szeretnék minél többet kihozni magamból. Felemelő érzés, hogy a világ legkiválóbb hosszútávfutóival mérhetem majd össze erőmet Magyarországot képviselve, s remélem, ez az érzés kihat majd a teljesítményemre is. Mivel ez az első világverseny, amin részt veszek, szeretnék minél több tapasztalatot szerezni. Célom, hogy a 20 legjobb női versenyző közé kerüljek – bizakodott.

A cívisvárosi futóhölgy a TVSE Tiszakécske színeiben versenyez. Mint elmondta, Tiszakécskén egy kiváló csapat alakult ki, mely remek atlétákból áll, és több hosszútávfutó, terepfutó lány is tagja, akikkel jól tudják egymást a versenyeken és a közös edzéseken motiválni.

Nagyon sokat számít sporttársaim biztatása, és az, hogy tudom, előbb vagy utóbb minden nehéz időszaknak vége lesz”

– fogalmazott Anita, akinek egyik nagy példaképe Lubics Szilvia, akire a kitartása, szerénysége és a sportban elért fantasztikus eredményei miatt néz fel.

Mint kiderült, a vb után sincs megállás, hiszen következnek a további megmérettetések. – Szerencsére szinte minden hétvégére jut valamilyen viadal, melyek a fő versenyekre való felkészülést is segítik az év során. A nyári időszakban sok félmaratoni és terepfutó versenyt tervezünk, hogy fejlesszük az állóképességemet. Célom, hogy idén az országos bajnokságon megjavítsam a legjobb időmet a félmaratoni és a maratoni távon is – tudtuk meg a terveit. Anita egyébként a futás mellett szívesen túrázik, úszik, kajakozik és korcsolyázik.

