Festői környezetben

Égszínkék, kristálytiszta tenger, hangulatos tavernák, helyi bárok és görög vendégszeretet fogadja azokat, akik Neos Marmarasba érkeznek. A Halkidiki félszigeten lévő település, habár mintegy 1200 kilométerre fekszik Debrecentől, szépségével mintegy bocsánatot kér a hosszú és fárasztó utazásért. És meg is bocsátunk neki, hiszen valóban lenyűgöző a táj, és veszteglések a határokon ide vagy oda, Neos Marmarason azonnal jól érezzük magunkat.

Igazi paradicsom

A tagolt tengerpartokkal rendelkező üdülőtelepülés mindenki számára kínál kiváló pihenési lehetőségeket. Akik inkább a fiatalos, bulizósabb strandolás hívei, elnyúlhatnak a „nagy strand” partján, ahol zene és koktélok között barátkozhatnak a tengerrel. Ám azoknak sem kell aggódni, akik a csendesebb kikapcsolódás hívei, nekik ugyanis ott van a „paradisos beach”, igaz, ehhez egy kisebb domb­oldalon baktatva lehet csak eljutni. Akad még egy-két kisebb öböl is, így akik nem vágynak nagy tömegre, és ha elég gyorsak, „kisajátíthatják” ezeket is. A klíma remek, a tenger hívogató, mi másra is vágyhatnánk? Hát például egy kis mazsolaborra, amit, ha elég türelmesek vagyunk, a csütörtöki piacon meg is vásárolhatunk. Kapható az üzletekben is, de egyrészt drágább, másrészt „nem az igazi” – legalábbis ezt mondják. A mazsolabort akár ötliteres kiszerelésben is megvehetjük, nem kell attól tartani, hogy ránk romlik, hiszen itatja magát. A röviditalok kedvelői pedig a házi cipurót is megkóstolhatják, mely a magyar törkölypálinka görög változata.

A piacon egyébként minden friss áru megtalálható: finom gyümölcsök, kekszek, sütemények, akadnak szép számmal tenger gyümölcsei is, mediterrán fűszerek, olívabogyók és -olajok, sajtok, különleges mézek, friss húsok, de mint minden vásár, ez is dúskál a giccses csecsebecsékben is. És természetesen megvásárolhatjuk a szuvenírek szuvenírjét, a hűtőmágnest is. Ha már Görögország, mindenképpen kóstoljuk meg az eredeti gyrost és souvlakit. Éttermet étterem követ, így éhesek egészen biztosan nem maradunk, egy helyen pedig magyar étlappal is tudtak nekünk szolgálni. Az áraktól nem kell tartani, de könnyen beleeshetünk a „hiszen ez csak pár euró” csapdába. Így néha nem árt fejben átszámolni, hogy mégis hány forintot is szánunk egy-egy bizonyos ételre.

Kihajózni a nagy kékségbe

Ha Marmarason járunk, semmiképp se hagyjuk ki a hajókirándulást, amin akár saját szervezésben, akár fakultatív programként is részt vehetünk. Így olyan gyönyörű helyekre juthatunk el, mint Pefkohori, ahol szintén átadhatjuk magunkat a strandolás örömének. Ám, ha nem is kötnénk ki semmilyen parton, a kék tengeren hajózás hangulata önmagában is egyedülálló. A szerencsés utasokat pedig akár delfinek is kísérhetik.

A szigettúra is sok érdekességet és kincseket rejt, többek között átjuthatunk Sartira, mely település a magyarok körében egyébként rendkívül kedvelt. Sartin is csodálatos a víz, hatalmasak a hullámok, homokos a tengerpart. A messziben pedig felsejlik az Athos-hegy, mely méltóságteljesen emelkedik a magasba.

Érdekesség, hogy a hegyen van az a kolostor-köztársaság, ahová nők nem léphetnek be, és mások is csak szigorú szabályokkal és korlátozott számban tehetik be lábukat a szerzetesek közé. A kolostorokat egyébként meg lehet tekinteni madártávlatból, erre szintén egy hajókirándulás nyújt lehetőséget.

Görögül megköszönni

A görögök jó szívvel veszik, ha néhány alapkifejezést megtanulunk a nyelvükön, ilyen például a kalimera (Jó napot!), a kaliszpera (Jó estét), az adió (Viszontlátásra!), vagy az efharisztó (köszönöm). A görögöknek mindez nagyon jólesik, belophatjuk magunkat a szívükbe. Angolul egyébként majdnem mindenki tud alapszinten, ha pedig mégse sikerül megérteni egymást, akkor elő a kezekkel és lábakkal, és mutogassuk el, mit szeretnénk.

