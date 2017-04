Fertőzött alkalmazások a Google áruházban

Az ESET szakemberei több olyan alkalmazást találtak a Google Play áruházban, amelyek különféle módszerekkel próbálják megtéveszteni a felhasználókat. Egyes alkalmazások az Instagram-fiókunk belépési adatait próbálják megszerezni, mások pedig agresszív hirdetésekkel csalnak ki magasabb értékeléseket a felhasználótól.

Az ESET kutatói nemrégiben 13 új, adatlopási céllal készített alkalmazást fedeztek fel a Google Play áruházban, amelyek kifejezetten az Instagram-felhasználók belépési adatainak megszerzésére készültek. Az Instagram közönsége már eddig is számos adattolvaj alkalmazás célkeresztjébe került, amelyek a Google Play áruházon keresztül igyekeztek a követők számát nagy arányban felduzzasztani, vagy egyszerűen bejutni felhasználók fiókjaiba. Az ESET figyelmeztetése után mind a 13 alkalmazást eltávolították Google Play áruházból, ám addigra összesen 1,5 millió felhasználó töltötte le őket. Az Android/Spy.Inazigram kártevőt tartalmazó alkalmazások ugyanazon az elven működtek: egy távoli szerverre továbbították a hamis alkalmazások révén megszerzett Instagram-adatokat. A készülékünk védelme érdekében töröljük a fent említett programot az alkalmazáskezelőben, vagy használjunk megbízható mobilvédelmi megoldást a veszélyes elemek eltávolítására. Az Instagram-fiókunk biztonságának érdekében azonnal változtassuk meg jelszavunkat! Amennyiben ugyanazt a jelszót több platformon használjuk, azokat is cseréljük le, mivel a kártékony alkalmazások készítői rendszerint megpróbálnak bejutni más webhelyekre is ugyanazon belépési adatokkal, ezért javasolt különböző jelszavakat használni különböző fiókjainkhoz. Mielőtt azonban megnyugodnánk, hogy az alkalmazások értékeléseire támaszkodva elkerülhetjük a hasonló támadásokat, még mindig beleeshetünk egy másik trükkös alkalmazásfajta csapdájába.

