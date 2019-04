Fergeteges megyei nyugdíjas táncfesztivál

Megfiatalodott a művelődési központ majd 70 éves nagyterme az épülethez részint hasonló korú, temperamentumos, vidám csoportok produkciói által a 13. megyei nyugdíjas táncfesztiválon. Szamba, cigánytánc, keringő, csárdás, kánkán, street dance vagy épp Virginy-Mixer? Szünet nélkül ropták a színpadon három órán keresztül a jobbára éltes korú, de annál lelkesebb és felkészültebb szereplők.

A latintól az oroszig

Tizennyolc klub, 142 táncossal mutatta meg az immár hagyományos rendezvényen, hogy fittebbek sok fiatalabb embertársuknál. A találkozó résztvevőinek többsége 60-on túli, néhányuk kora a 80-hoz közelít, ez azonban kevésbé tűnt fel, amikor megszólalt a produkcióhoz választott zene.

Fotó: Tibai Irma

A házigazda Derűs Alkony Nyugdíjas Klub táncosain kívül Hajdú-Bihar legkülönbözőbb részeiből jöttek a fellépők. A megyei nyugdíjas táncfesztivál azonban már regionálisnak tekinthető. Vállalták a távolabbi utazást a részvételért nyíregyházi, csengeri, miskolci, sőt, még távolabbról érkező közösségek.

Ha pedig bárki azt gondolnánk, hogy idősödő emberek csak a klasszikus lépésekhez értenek, akkor bizony tévedünk! A hagyományőrző táncok, mint a hajdúsági, a szatmári, a cigánytánc, a magyar csárdás mellett – akárcsak egy versenyen – standard és latin tánc produkcióknak is tapsolhatott a közönség. Óriási sikert arattak az Ebesi Hagyományőrző Egyesület „pom-pom lányai”, a Hosszúpályi Vadrózsa Tánccsoport cigánytánca. Fergetegesnek bizonyult a nyíregyházi Alvégesi Tánccsoport kánkánja, a berettyóújfalui Daróczi Istvánné fátyoltánca., s az orosz táncok egyaránt. A programzáró össztáncon pedig a tetőfokára hágott a hangulat, a színpadon és a színpad előtt egy ütemre ropták a végig kitartók.

Fotó: Tibai Irma

Fiatalok lelkesedésével

Pinczés Istvánné, a Derűs Alkony Keszkenő Tánccsoportjának tagja, ám nem csak táncol. – Az énekkarban vagyok úgy tizenöt éve, a tánccsoportban tíz éve. Nekünk is van többféle táncunk, nyertünk már aranyat, ezüstöt, kiváló minősítést. Egy nagyon remek közösség a mienk, szeretünk táncolni. Előbb csak a nők álltak be, de idővel rávettük a férfiakat is. Hogyan sikerült? Nehezen, de rábeszéltük őket. Most is van egy új férfitagunk, aki Ebesre való. Az itteniek kiöregednek lassan, én is 74 vagyok, a párom 79, ő már nem vállalta. mindehhez erőt és késztetést az ad, hogy közösségben vagyunk, és időtöltésnek is jó. Hét elején klubfoglalkozást tartunk szerdán a tánc-, pénteken az énekkari próba. Szeretjük csinálni.

Fotó: Tibai Irma

A Hajdúdorogi Őszidő Kulturális Egyesület nyugdíjas tánccsoportja hajdúsági táncokat mutatott be népviseletben. – Saját tánctanárunk most ezt választotta, ezt tanította be nekünk – mondta el lapunknak Szilágyi Jánosné. Szép sikereikre büszkék, az országos megmérettetésen – melyet Gyulán tartanak – háromszor is aranyérmet nyertek. Jelenleg csak 12 hölgy táncol. – Öregek vagyunk, a férfiak nem akarnak már jönni – magyarázza. Jómaga is 70-es éveiben jár, 4 éve kezdett el táncolni, kedvence a szatmári éppúgy, mint a hajdúsági táncok. Lelkendezve még hozzáteszi: baráti társaság vagyunk, segítjük egymást minden tekintetben.

– Tibai Irma –

