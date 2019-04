Fergeteges családi és futónapra készül a DEAC

Az idén 100 éves DEAC alighanem a város legvidámabb és legsportosabb május 1-ji programjával készül kicsiknek és nagyoknak a Dóczy utcai Egyetemi Sportközpontban napra pontosan három hét múlva. A szervezők célja az új kikapcsolódási lehetőséggel az, hogy bárki belekukkanthasson, milyen is az élet a Debreceni Egyetem, illetve a DEAC nagy családjában. Aki futásnak is ered, nemes célért teszi – írja a Deac.hu.

Ennek megfelelően beszédes szlogent választott a rendezvényhez a szervezőcsapat. Mondván, sok minden lehet az embernek fontos „DEACsalád az első”. Az egész napos vidám programsorozat május 1-jén 9 órakor kezdődik. A szervezők minden korosztály számára kínálnak programokat. A gyerekeknek a sportolási lehetőségek mellett ugrálóvárral, arcfestéssel és „kincskereséssel” is készülnek a szervezők. A nagyobbak kipróbálhatják a ketrecfocit, petanque-ot, teqballt, a focibiliárdot, az élőcsocsót és több DEAC-os sportágat is. Emellett lesz kosárlabda büntetődobó-verseny, strandröpi és több korosztályban focibajnokság is. Az édesanyák és nagymamák zumbával „lazíthatnak”, míg az apukák és a nagypapák örömére lesz sörpong, sörcurling is (program).

A DEAC idei egyik kiemelt rendezvényének központi programja a jótékonysági futás, amelyet „Nem szégyen a futás, DEAC-os” szlogennel rendeznek meg az Egyetem téri campus területén. A 11 órakor rajtoló megmérettetésen az egyetemi klub alapításának évére utaló, jubileumi 1919 méteres, illetve a 3600 méteres táv közül lehet választani. A könnyen teljesíthető távok hosszából is látszik, hogy ezúttal valóban a részvétel a fontos és hasznos. Már csak azért is, mert minden nevezési díjból 500 forintot jótékonysági célra fordít a klub. Az összegyűlt adományt a Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány részére ajánljákfel a szervezők, tehát az indulók egészen aprócska babák egészségügyi ellátását, fejlődését támogathatják. A futásra már lehet regisztrálni kétféle nevezési díjjal – például lehet választani menő, egyedi emblémával ellátott pólót is a nevezés mellé.

A szervezők a DEAC szakosztályai és az egyetem hallgatói, dolgozói, valamint azok családtagjai mellett várják a város és a környező települések sportszerető lakóit is. A programokon bárki részt vehet, aki szívesen mozogna az egyetemi sportklub tagjaival, és szeretne eltölteni egy szép tavaszi napot gyönyörű, igényes környezetben, az Egyetemi Sportközpontban.

Minden hasznos információt és a részletes programtervet is megtalálják ezen az oldalon. A futóprogramra pedig ezen a linken lehet jelentkezni.

