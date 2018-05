Férfi vízilabda ob I – Magabiztos győzelemmel döntős a címvédő Szolnok

E.ON férfi ob I, rájátszás, 3. mérkőzések

elődöntő:

Szolnoki Dózsa – ZF-Eger 9-4 (1-0, 3-2, 4-1, 1-1)

gólszerzők: Prlainovic, Kis G. 2-2, Zalánki, Jansik D., Aleksic, M. Cuk, Mezei 1-1, illetve Vlahopulosz, Hosnyánszky, Avramovic, Rasovic 1-1

A párharcot 7-6-ra nyerte a Szolnoki Dózsa.

A párharc első felvonását az Eger nyerte Szolnokon: a 3-3-es végeredmény után maratoni ötméteres párbajban diadalmaskodtak a hevesiek, akik így szerdán lezárhatták volna az ütközetet. Ezzel szemben a szolnokiak idegenben 12-6-os erődemonstrációt tartottak, ráadásul az Eger elveszítette Bedő Krisztiánt, akit ütésért kiállítottak.

A szombati találkozó egy jó darabig inkább az elsőhöz hasonlított, igaz, ehhez elsősorban Nagy Viktor kellett, a válogatott hálóőr ugyanis több mint tizenegy percre “lehúzta a rolót”. Ez idő alatt ugyanakkor nem tudott elhúzni a Szolnok (2-1).

A folytatásban aztán a világklasszis kapus teljesítménye mellé felzárkóztak a társak is, és sorra érkeztek a hazai gólok, miközben Nagy Viktor továbbra is eredményesen védett. Ez az időszak gyakorlatilag el is döntötte az összecsapást, a zárónegyed már csak formalitás volt.

a 9-12. helyért:

Kaposvári VK-VasasPlaket 11-4 (2-0, 3-2, 4-1, 2-1)

A párharcot 7-6-ra nyerte a Kaposvár.

később:

PVSK Mecsek-Füszért – Metalcom-Szentes 19.00

Az együttesek a rájátszás első körébe magukkal vitték az alap- vagy a középszakaszban egymás ellen elért eredményeiket. Ezekkel együtt tartanak/tartottak a párharcok az egyik fél hetedik pontjáig.

