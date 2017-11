Férfi vízilabda BL – Szoros meccsen kapott ki az Eger a Reccótól

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

B csoport:

ZF-Eger – Pro Recco (olasz) 4-6 (1-3, 2-2, 1-1, 0-0)

A magyar csapat gólszerzője: Rasovic 4

A két csapat az előző szezonban háromszor is találkozott egymással a legrangosabb európai kupasorozatban: a csoportkörben a Bitskey Uszodában 11-7-re, otthon pedig 9-4-re nyertek az olaszok, akik a Final Six bronzmérkőzésén is diadalmaskodtak, a Duna Arénában 15-6-ra.

Az Eger – amely a román Steaua Bucuresti ellen idegenben aratott 8-3-as sikerrel kezdte a csoportküzdelmeket – szerette volna elkerülni a gyors olasz lefordulásokat, mégis ezekkel léptek meg a vendégek a találkozó elején. A magyar csapatnak így kapaszkodnia kellett, de az addig háromgólos Strahinja Rasovicnak köszönhetően belátható távolságon belül maradt a nagyszünetig (3-5). A harmadik negyedet döntetlenre hozta az Eger, s bár a zárófelvonásban hátul masszív volt, kicsit mintha elfáradt volna, így a támadásaiba rendre hiba csúszott, így nem tudott egyenlíteni.

A BL főtábláján két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA