Férfi röplabda Eb-selejtező – A továbbjutás a célja a magyar válogatottnak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott hétfői sajtótájékoztatón a Kazincbarcika rutinos játékosa – aki a májusi Európa Ligában csak csapatvezetőként volt ott – úgy fogalmazott: miután a tavaszi fiatalítás nem az elvárásoknak megfelelően alakult, ezért ő is vállalta most a szereplést.

“Nagyon céltudatosan készülünk, a korábbi éveknél sokkal egységesebbek vagyunk. Szeretnénk megragadni a lehetőséget, ott akarunk lenni a jövő évi Európa-bajnokságon” – jelentette ki Németh Szabolcs.

Bogdan Tanase, a magyar válogatott román szövetségi kapitánya elmondta, a tavaszihoz képest annyival biztatóbb a helyzet, hogy ezúttal volt öt hetük edzeni és felkészülni a sorozatra.

“Mindenkit csak dicsérni tudok, a fiúk nagyon profin csinálták végig az edzéseket, büszke vagyok rájuk” – fogalmazott a szakember.

A kerettel kapcsolatban emlékeztetett rá, májusban több kulcsember is hiányzott vagy nem volt megfelelő felkészültségi állapotban. Ellenben most a külföldön játszók közül a három ütőjátékos, Pádár Krisztián, Baróti Árpád és Gergye Roland is egészséges, és vállalták a selejtezőn való részvételt.

A szerdai ellenféllel, Macedóniával kapcsolatban a szakember megjegyezte: veszélyes rivális, ugyanis évek óta ugyanazok a játékosok alkotják válogatottjukat, így rutinos, összeszokott csapatként lépnek pályára.

A magyar válogatott augusztus végéig négy mérkőzést játszik, a maradék két találkozóra januárban kerül sor.

A selejtezőből a csoportelsők mellett az öt legjobb második jut ki az Eb-re úgy, hogy a négycsapatos csoportok utolsó helyezettjei elleni eredményeket nem veszik figyelembe.

A jövő évi Európa-bajnokságot négy országban, Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Szlovéniában rendezik szeptember 12. és 29. között.

A magyar válogatott kerete

ütőjátékosok:

Blázsovics Péter, Bozóki Bence, Dávid Csanád, Gebhardt Norbert, Gergye Roland, Németh Szabolcs, Pádár Krisztián

liberók:

Deák Márk, Pápai Péter

centerek:

Flachner Dániel, Nagy József, Szabó Alpár

feladók:

Kaszap Tamás, Keen Cameron

A magyarok programja, F csoport

augusztus 15., szerda: Magyarország-Macedónia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportcsarnoka 17.45

augusztus 19., vasárnap: Svájc-Magyarország, Schönenwerd 17.45

augusztus 22. szerda: Ukrajna-Magyarország, Zaporizsje 18.00

augusztus 25., szombat: Magyarország-Ukrajna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportcsarnoka 18.30

január 5/6., szombat/vasárnap: Magyarország-Svájc

január 9., szerda: Macedónia-Magyarország

– MTI –

