Férfi lett Sári Éviből

Öt sikeres évadot követően újból elindult a TV2-n a Sztárban Sztár 2018-as évada. Olyan sztárokkal találkozhatunk a műsorban, mint például az egy párt alkotó Kállay Saunders András és Tolvai Reni, de a Unique énekesnője Völgyesi Gabi, illetve az énekes-dalszerző Burai Krisztián is színpadra lép a következő hetekben. Az átváltozás nagymesterei közt a debreceni születésű Sári Évi is szerepet vállalt, aki a vasárnap esti első showban nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanis Koppány vezért testesítette meg.

Sári Évinek nem idegen a pódium, ugyanis már 18 évesen a Debreceni Vasutas Musical Stúdió növendéke volt, közben a debreceni Csokonai Színházban és Nyári Színházban is kapott szerepeket. 2001-ben énekesnőként csatlakozott az akkor már népszerű Spalsh együtteshez, aztán éles váltásként műsort vezetett a VIVA TV-n. Végül teljesült az álma, hiszen olyan musicalekben szerepelt, mint a Vámpírok Bálja, Mamma Mia! vagy a Macskák.

A hajdúsági énekesnő utolsóként lépett színpadra az idei első adásban, ahol a zsűri és közönség is alig ismerte fel a szőke hajú szépséget a szakáll és a bajusz mögött. Nem fedte véka alá, hogy nem csak arcszőrzetet, hanem hónaljszőrt is kapott a hiteles Koppány alakítása végett. Liptai Claudia nagyon megdicsérte az előadást: – Szerintem ez egy nagyon erős produkció volt, ha nem a legerősebb a mai estén. Sári Évi az adás után, a TV2 online riporterének azt nyilatkozta, nagyon jól érezte magát, de furcsa is volt egyben, és úgy véli a szőrnek a férfiakon a helye.

