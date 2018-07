Férfi kosárlabda vb-selejtező – Budapesti vereség Litvániától

Eredmény, C csoport, 6. forduló:

Magyarország-Litvánia 50-73 (14-19, 10-18, 13-18, 13-18)

A magyar pontszerzők: Keller 12, Perl 10, Govens 8, Vojvoda 7, Benke 6, Allen 5, Horti 2

A tavalyi Európa-bajnokságon nyolcaddöntős magyar válogatott a világbajnoki selejtező nyitányán, novemberben 70-60-as vereséget szenvedett Lengyelországban, majd Debrecenben 84-76-ra nyert Koszovó ellen, aztán februárban 80-75-re kikapott Litvániában, majd 64-57-re verte a lengyeleket Szombathelyen, végül csütörtökön 81-65-re győzött Koszovóban.

Három nappal ezelőtt így egyrészt eldőlt, hogy a magyarok biztosan ott lesznek az első háromban csoportjukban, így részt vehetnek majd a kvalifikáció második szakaszában is. Másfelől az akkor Lengyelországban is diadalmaskodó litvánok megnyerték a C jelű kvartettet, és veretlen csoportelsőként érkeztek Budapestre. Kíséretükben jött egy szektornyi sárga-zöld-piros szurkoló, akik a meccs során időnként egy gigantikus nemzeti zászlót tartottak közösen a magasba.

A továbbjutás szempontjából tehát komolyabb tétje már nem volt a teltházas Tüskecsarnokban rendezett összecsapásnak, a baltiak – akik szintén a nyolcaddöntőig jutottak az Eb-n – ettől függetlenül bombaerős keretet neveztek. Soraikban ott volt az NBA-s Jonas Valanciunas (Toronto Raptors) és a legendás Arvydas Sabonis fia, Domantas Sabonis (Indiana Pacers), illetve az Euroligából Mindaugas Kuzminskas, Arturas Gudaitis és Mantas Kalnietis (Olimpia Milano), Lukas Lekavicius (Panathinaikosz) és Jonas Maciulis (Real Madrid).

Hazai részről ott volt a csarnokban a sérült Hanga Ádám és Váradi Benedek is, mindketten mankóval bicegtek be az arénába.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese nem ijedt meg a sztárokkal teletűzdelt ellenféltől, és Keller Ákos, illetve a csapatkapitány Vojvoda Dávid révén remekül állta a sarat. A palánkok alatt ugyanakkor nem sok babér termett a hazaiaknak, akik jobbára távolabbról próbálkoztak, s még a center Keller is dobott triplát. A második negyedben többször is az egyenlítésért támadott a csapat, de a 18. percben tíz ponttal elhúztak a Valanciunas vezette vendégek. A nagyszünetben 24-37 volt az állás.

Térfélcsere után eldőlt a mérkőzés, a 210 centis centereikre építő litvánok ugyanis csakhamar húszpontos előnyre tettek szert. A szurkolóktól hajtott magyar együttes ekkor is minden labdáért megküzdött, próbálta megfékezni a balti rohamokat, az utolsó játékrész 37-55-ről indult. Eilingsfeld János kipontozódása és a reklamáló Ivkovics Sztojan technikai hibája borzolta a kedélyeket, a litván cseresor pedig tartotta a 15-20 pontos különbséget. A hajrában a héten a spanyol Estudianteshez szerződött Perl Zoltán szép megoldásainak tapsolhatott a közönség, de az ellenfél győzelméhez ekkor sem férhetett kétség.

Forray Gábor másodedző a találkozó után elmondta, tízpontos különbség volt a cél a jóval esélyesebb litvánok ellen.

“A világ egyik legjobb csapatával játszottunk, ez a realitás, ők bármely világversenyen éremért küzdenének. A formálódó magyar csapat ezzel együtt helytállt, és számítunk majd a közönség bíztatására a horvátok vagy az olaszok ellen is” – tette hozzá.

A kvartettből az első három helyezett, azaz Litvánia, Lengyelország és Magyarország jutott tovább a kvalifikáció következő körébe. Ott a D jelű négyes első három helyezettjével, azaz a horvátokkal, olaszokkal és hollandokkal kerül össze, s az így kialakult J jelű hatos csoportból a legjobb három válogatott jut majd ki a 2019. szeptemberi kínai világbajnokságra. A második szakasz mérkőzéseit szeptemberben, novemberben és jövő februárban játsszák.

A csoport másik mérkőzésén:

Koszovó-Lengyelország 70-103

A végeredmény: 1. Litvánia 12 pont, 2. Lengyelország 9, 3. MAGYARORSZÁG 9, 4. Koszovó 6

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

– MTI –

