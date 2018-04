Férfi kosárlabda NB I – Egy ponttal nyert Szombathelyen a Szolnok

A Szolnok továbbra is százszázalékos a felsőházban, a Körmend viszont a negyedik meccsét is elveszítette a középszakaszban. A vasiak kispadján a kecskeméti találkozón mutatkozott be a ciprusi vezetőedző, Antonisz Konsztantinidesz.

Eredmények, középszakasz

felsőház:

KTE-Duna Aszfalt – Egis Körmend 89-80 (26-28, 15-20, 30-17, 18-15)

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK 85-86 (17-22, 26-19, 18-29, 24-16)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 5 5 – 426-381 57 pont

2. Alba Fehérvár 4 3 1 315-287 51

3. Falco KC Szombathely 4 2 2 337-309 51

4. Egis Körmend 4 – 4 301-357 48

5. KTE-Duna Aszfalt 5 1 4 373-418 47

alsóház:

MAFC – JP Auto-JKSE 85-80 (27-13, 17-22, 19-25, 22-20)

később:

Sopron KC-DEAC 19.00

középház:

később:

Zalakerámia ZTE KK-Atomerőmű SE 19.00

