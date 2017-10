Férfi kosárlabda EK – Megnyugtató körmendi előny a selejtezőben

A kvalifikáció nyitókörében a svéd Borast búcsúztató magyar együttes 8-0-lal villámrajtot vett, és Andre Hollins kosaraival már 11 ponttal is elhúzott, ám a román bajnoki ezüstérmes és kupaelődöntős bukarestiek 19-16-ra felzárkóztak. Nemsokára azonban 50-31 állt a nagyórán – főként a válogatottal a szeptemberi Európa-bajnokságon is remeklő Ferencz Csabának köszönhetően -, amit a szurkolók egy hatalmas Hajrá, Körmend! transzparenssel “háláltak meg”. A nagyszünetben 50-33 volt az állás.

Fordulás után Gasper Potocnik együttese 26 ponttal meglépett, a Steauában ezúttal a bajnok Alba Fehérvártól érkezett Brandon Taylor is haloványabb volt a szokásosnál. Az előző szezont az NB I negyedik helyén záró vasiak az utolsó szakaszban is magabiztosan tartották a távolságot, és még Csorvási Milán sérülése sem zavarta meg őket. A hajrában a korábbi 27 pontos különbség húsz alá csökkent, de a Körmend így is megnyugtató előnyt szerzett az első mérkőzésen.

Az EK-főtáblára jutásért zajló párharc visszavágójára egy hét múlva kerül sor Bukarestben.

Eredmény:

EK-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:

Egis Körmend-Steaua Bucuresti (román) 91-75 (25-21, 25-12, 17-10, 24-32)

A magyar csapat legjobb dobói: Fanning 18, Wright 16, Ferencz 14

Korábban:

Szolnoki Olaj KK-Södertälje Kings (svéd) 86-63 (23-14, 22-13, 14-21, 27-15)

később:

Balkan Botevgrad (bolgár) – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 19.30

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA