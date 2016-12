Férfi kosárlabda EK – Körmendi siker a Minszk ellen

Eredmény:

2. csoportkör, N csoport, 2. forduló:

Egis Körmend-Minszk (fehérorosz) 90-74 (22-14, 28-12, 19-23, 21-25)

A vasiak a második csoportszakasz múlt heti nyitókörében 87-77-re kikaptak Franciaországban, a Nanterre vendégeként. Azon a mérkőzésen mutatkozott be a magyar csapat kispadján a szlovén Gasper Potocnik vezetőedző, aki a horvát Teo Cizmicet váltotta. A Körmend gyorsan kiköszörülte a csorbát, ugyanis szombaton 91-84-re győzött az NB I-ben listavezető Fehérvár csarnokában.

A szerdai találkozón is folytatta az eredményes játékot, már az első negyed végén nyolc ponttal vezetett, a félidőre pedig 24-re növelte a különbséget (50-26). A harmadik szakaszt ugyan elveszítette, de így is maradt húszpontos előnye (69-49), és bár az utolsó negyedben is a minszkiek voltak eredményesebbek, a hazaiak ezzel együtt is simán nyertek.

Az EK második csoportkörében a hat csoportgyőztes és a két legjobb második jut tovább a nyolcaddöntőbe, amelynek másik nyolc csapata a Bajnokok Ligájából érkezik.

Később:

O csoport:

Alba Fehérvár-Pardubice (cseh) 18.30

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA