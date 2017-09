Férfi kosárlabda Eb – Szalay Ferenc: jó irány és tudatos építkezés

“A fiúk az utolsó pillanatig küzdöttek az olimpiai ezüstérmes szerbek ellen, felszedték a parkettet, így ki lehet kapni egy sokkal esélyesebb csapattól. Külön öröm volt látni, hogy a szerb kapitány másfél perccel a vége előtt azért kért időt, mert feljöttünk hét pontra” – idézte fel a 86-78-as isztambuli vereséget az MKOSZ vezetője. “Két évvel ezelőtt a selejtezőben mindössze két ponttal maradtunk le az Eb-ről, de már akkor látszott a jó irány és a tudatos építkezés. Most csak gratulálni tudok a kiváló helytálláshoz” – jelentette ki, felidézve, hogy a válogatott 1999 után jutott ki Eb-re, és 1969 után nyert ismét meccset a kontinenstornán.

A szövetség első embere kifejtette, annak ellenére, hogy néhányan támadták Ivkovics Sztojan kapitányt, a vezetőség bízik a nemzeti együttest 2013 óta irányító szakemberben.

“Kialakult a bizalom iránta, és mi nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatosságra. Ez egyébként nemcsak férfi, hanem női és utánpótlás-vonalon is így van. Ivkovics lassan öt éve tölti be ezt a posztot, és az MKOSZ meg kívánja adni neki a lehetőséget, hogy nyugodtan dolgozhasson. Sok játékost sikerült kipróbálni, a 22 éves Perl Zoltán az Eb-n is megmutatta kivételes tudását, Allen Rosco a spanyol bajnokságban edződik, és összességében van nyolc-kilenc olyan huszonéves játékos, akire lehet alapozni a jövőben” – sorolta Szalay Ferenc.

A novemberben rajtoló világbajnoki selejtezőről a kosárelnök közölte, egyelőre folynak a tárgyalások az Euroliga vezetőivel arról, hogy elengedjék a játékosokat a kvalifikációs meccsekre.

“A nemzetközi szövetség nem tett le a megegyezésről, és mi is érdekeltek vagyunk benne, hiszen Hanga Ádám nagyon fontos a válogatottnak. A magam részéről bízom benne, hogy jól fogunk szerepelni a vb-selejtezőben, és a fiatalokra épülő csapat legkésőbb a következő Eb-n újra bizonyíthat négy év múlva” – tette hozzá Szalay Ferenc.

